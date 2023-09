PREVIEW Final Fantasy VII Rebirth : plus qu'une renaissance, une brillante métamorphose !

Square Enix s'est lancé dans un chantier d'envergure avec le projet de raconter différemment l'histoire du classique Final Fantasy VII de 1997 avec ce qui est à présent une trilogie de jeux. Final Fantasy VII Remake a su conquérir les fans du monde entier en recréant l'aventure à Midgar de Cloud et ses compagnons tout en y apportant de la nouveauté, et son successeur Final Fantasy VII Rebirth compte placer la barre encore plus haute avec l'exploration hors des murs d'une partie de la planète Gaia, recréant l'expérience d'arpenter la mappemonde dans des décors plus grandioses que jamais. Avant même la révélation de sa date de sortie, nous avons eu la chance d'être invité dans les locaux de Square Enix pour essayer le temps d'une heure ce deuxième « FFVIIR » au travers de deux démos distinctes. Oui, il s'agit bien des mêmes qui vont être jouables au Tokyo Game Show 2023, que nous avons découvertes avec le doublage français dans la lignée de son prédécesseur et en mode Qualité pour nous en mettre plein la vue en 4K.

Final Fantasy VII Rebirth nous a déjà mis des météores plein les yeux.

Le premier segment intitulé Les Prémices du destin nous a fait revivre une toute petite partie du passé de « Cloud », à savoir l'ascension du Mont Nibel aux côtés de Sephiroth, Tifa et un pauvre soldat de la Shinra dont la présence se vite fait oublier, à partir du passage dans une grotte où notre ami angélique parle des matérias et de l'énergie Mako. Nous avons retrouvé avec plaisir certains dialogues de l'époque, mais c'est à peu près tout, car tout ce qui a suivi était inédit. Plus question d'un simple chemin menant au réacteur, le groupe doit désormais se frayer un passage à travers des décors rocheux de toute beauté, escalader des pans de la montagne, longer la paroi sur des planches de fortune et arpenter une installation délabrée de la Shinra. D'ailleurs, les développeurs ont pris inspiration sur certains AAA occidentaux comme God of War pour le parkour avec des traces jaunes sur les surfaces à gravir, ne nécessitant qu'à maintenir R2 et nous déplacer dans la bonne direction, en plus de marqueurs bleus au sol. Autant dire qu'il est difficile de se perdre, une mini-carte étant en plus présente, surtout que l'ensemble est assez linéaire, avec tout de même quelques zones sur les côtés pour y ouvrir des coffres. Divers éléments destructibles sont de plus présents (cristaux, caisses, etc.) et nous nous sommes fait un plaisir de dégainer la Buster Sword pour les démolir, faisant parfois apparaître quelques objets utiles. Et afin d'accéder à un ascenseur, il nous a même fallu... passer l'aspirateur ! C'est du moins la meilleure description que nous pouvons donner du passage nécessitant de déplacer un purificateur pour qu'il aspire les émanations de Mako. C'est original et cela a le mérite de varier le contenu tout en étoffant le lore.

Outre ce léger aspect d'exploration, cette démo servait surtout à nous faire découvrir le système de combat de cet épisode et... contrôler Sephiroth (niv 40) ! Eh oui, comme à l'époque, Cloud (niv 36) n'est pas seul lors des affrontements de ce flashback et nous pouvons donc alterner entre lui et le SOLDAT de 1re classe pour massacrer les créatures. La différence se fait tout de suite sentir dans la puissance des coups qu'il assène à l'aide de Masamune, avec la possibilité d'attaquer à distance en maintenant Carré et déclencher ses techniques Zanshin et Porte de l'Enfer lorsque la jauge ATB est remplie. Par ailleurs, si R1 sert à se mettre en garde avec Cloud, Sephiroth peut lui contre-attaquer à la suite d'un coup ennemi avec Carré lorsque le timing est bon et même se téléporter à l'aide de Rond. C'est un véritable plaisir de pouvoir l'incarner, espérons que les passages avec lui seront nombreux. Le système de combat en temps réel reprend donc les bases de FFVII Remake. Nous retrouvons donc le lock des ennemis et le changement de cibles via R3, les raccourcis pour les techniques liés à L1, la compétence spéciale affectée à Triangle, la jauge de Transcendance et l'état de Choc avec la jauge de Fragilité. Le menu des commandes est toujours présents, ralentissant l'action le temps de sélectionner notre prochain coup et de souffler un peu, et nous pouvons donner un ordre à un allié via R2 ou L2.

Mais Square Enix ne s'est pas contenté de reprendre cette bonne formule et l'a enrichie avec des actions synchronisées entre deux personnages. Nous avons pu en avoir un premier aperçu face au boss Gardien de matéria qui concluait cette première démo, capable de s'accrocher au plafond de la caverne, le rendant plus difficilement atteignable. Lorsque les différentes barres sous la jauge ATB sont remplies, nous pouvons ainsi déchaîner une puissante technique, le tout au détour d'une animation bien stylée. Durant la suite de l'aventure, il sera même possible d'en avoir jusqu'à quatre en raccourcis.

Le deuxième segment jouable nous a transporté juste après que l'équipe sorte d'une grotte, nous faisant découvrir les alentours de Junon. Nous avons ainsi pu accéder au menu principal pour zieuter la carte du monde – ou du moins de cette région – qui promet d'être vraiment immense (le visuel ci-contre n'en montre qu'une petite partie). Le dépaysement est total, car hormis l'apparence générale de la ville au loin, le degré de détail et de soin mis dans les environnements rend bien fade le travail de l'époque. L'exploration était toutefois un peu limitée pour cette démo afin de ne pas trop nous éparpiller, même s'il y avait déjà de quoi faire. Nous pouvions grimper à dos de Chocobos en les appelant avec R1, ce qui a donné lieu à un bon délire en voyant Red XIII assis sur l'animal. De plus, ces montures sont capables de flairer des trésors et peuvent être équipées d'accessoires modifiant leur apparence, à acheter en boutiques. Des points de voyage rapide peuvent également être débloqués en suivant un adorable bébé Chococo jusqu'à un panneau qu'il faut remettre debout, nous offrant au passage une Plume d'or, un type d'objet qui devrait servir à débloquer d'autres récompenses.

Tout un système d'analyse régionale est également présent, qui nécessitera d'effectuer des activités, dont des combats sur les Terrains de chasse. Il s'agit de défis rejouables face à un groupe d'ennemis avec des conditions variées à remplir, que ce soit de battre nos opposants dans le temps imparti ou de les éliminer d'une certaine manière. De la synthèse d'objet est accessible via le menu principal pour préparer des potions avec les ingrédients récoltés, incitant d'autant plus à l'exploration.

Enfin, le scénario nous a donc mené à Sous-Junon, introduisant la mairesse Rhonda, qui malgré les avis de recherche bien juteux placés sur la tête de notre groupe par la Shinra a décidé de fermer les yeux. Rapidement, la jeune Priscilla demande de l'aide et en la suivant près de la baie, une cinématique s'enclenche, où un visage bien familier fait son apparition. C'est cette chère Yuffie qui est en galère sur une barque, alors qu'une créature marine l'attaque, mais fort heureusement pour elle, un dauphin vient la secourir. Si les évènements sont un peu modifiés par rapport à l'original, nous devons tout de même venir à bout de la Terreur des abysses, un boss plus retors que jamais, qui comme à l'époque peut emprisonner nos personnages dans des bulles, nécessitant d'en changer et de les attaquer. La plateforme sur laquelle l'affrontement a lieu offre diverses possibilités tactiques à notre ennemi, rendant le combat palpitant jusqu'à son dénouement assez spectaculaire où Cloud nous gratifie de quelques acrobaties.

Nos premières impressions : Vivement ! Entre ses combats toujours aussi dynamiques, ses graphismes aux petits oignons et son monde à explorer qui transforme complètement notre vision de l'époque, ce petit aperçu de Final Fantasy VII Rebirth nous a déjà mis des météores plein les yeux et il nous tarde de pouvoir découvrir plus en détail la richesse de son contenu.

Vous pouvez précommander Final Fantasy VII Rebirth sur Amazon au prix de 79,99 € dans son édition standard et 109,99 € pour la Deluxe.