Final Fantasy VII Rebirth vend toujours plus de rêve et dévoile son mélodieux thème musical en vidéo

Nous ne l'attendions pas spécialement lors des Game Awards 2023, mais Final Fantasy VII Rebirth est venu faire sa petite apparition en nous en mettant autant plein la vue que les oreilles. En effet, c'est une performance musicale qui a eu lieu sur scène en parallèle de la diffusion d'une nouvelle bande-annonce riche en scènes inédites et qui dévoile enfin Vincent Valentine de face, mais aussi Cid Highwind, où Zack et Bugenhagen sont bien plus présents cette fois.

Cette chanson intitulée No Promises to Keep a été composée par le maître Nobuo Uematsu, avec des paroles signées Kazushige Nojima, et est interprétée par Loren Allred, qui a reçu un disque platine pour Never Enough du film The Greatest Showman. Vous pouvez retrouver ci-dessous la prestation scénique de la cérémonie.

La date de sortie de Final Fantasy VII Rebirth est pour rappel fixée au 29 février 2024 en exclusivité sur PS5. Vous pouvez le précommander à la Fnac au prix de 60,49 € avec 10 € sur votre compte fidélité.

