PREVIEW GRIM : un délire à la sauce « Seul sur Mars »

GRIM est une production délirante qui plongera le joueur dans un monde vide où il sevra survivre. Nous avons pu tester cette expérience durant la gamescom 2024. Chose à prendre en compte, bien qu’il s’agisse d’un jeu en multijoueur, nous étions tout seul, nous laissons un léger un léger goût amer en bouche.

Ce qu’il faut retenir :

Abandonné sur la planète rouge par AdvantEDGE. Le terrain est périlleux et les ressources précieuses nécessaires à votre survie sont abondantes. Trouvez de la nourriture, de l'eau et des matériaux pour construire une base sécurisée et perfectionner votre art. Découvrez des monuments rayonnés qui renferment un butin précieux. Mais méfiez-vous de l'inconnu et des survivants rivaux qui représentent des menaces constantes et mettent à l'épreuve votre résistance sur la planète rouge GRIM. Explorez Mars, mais surveillez vos arrières...