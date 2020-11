PREVIEW de Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau, Link fonce encore dans le tas

The Legend of Zelda est une franchise qui cartonne, et Nintendo a eu l'idée de faire appel à Omega Force et Koei Tecmo pour développer une « suite » d'Hyrule Warriors, sous-titrée L’Ère du Fléau. Sa particularité ? L'histoire de passe 100 ans avant The Legend of Zelda: Breath of Wild, l'occasion d'en apprendre un peu plus sur cet univers bien mystérieux. Mais avant de découvrir le test complet qui arrivera prochainement, voici déjà un aperçu de ce nouveau jeu Switch.

Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau a tout pour séduire les fans.

La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin cette fois de connaître la franchise The Legend of Zelda pour comprendre l'histoire, ni même Breath of the Wild d'ailleurs, car l'action prend donc place un long moment avant le réveil de Link, et c'est lui que nous incarnons dans les premières missions, pour nous familiariser avec le gameplay. Si vous avez approché au moins un muso dans votre vie, pas de grosse surprise, il suffit de marteler un bouton pour enchaîner les coups, avec ici un système de combo grâce à une seconde touche qui lance des attaques visuellement impressionnantes. Tout est dans la démesure, les ennemis arrivent par dizaines, ça explose dans tous les sens, les coups sortent facilement, c'est un régal et le joueur prend rapidement ses aises que ce soit en Portable ou avec une manette.

Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau n'est pas le premier jeu du genre à débarquer sur Switch, le premier volet avait eu droit à un portage, et les développeurs ont également accouché de Fire Emblem Warriors il y a trois ans. Pas de surprise donc, le titre semble, lors des premières missions du moins, tourner comme un charme sur la console de Nintendo, l'expérience est fluide et visuellement très agréable en mode Portable, et sur une TV avec le dock, il n'y a pas grand-chose à signaliser à part un léger aliasing. Et surtout, l'écran ne nous balance pas une tonne d'informations à la seconde, l'interface est assez épurée, mais ce n'est que le début de l'aventure.

Nos premières impressions : Vivement !

Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau a tout pour séduire les fans. Le fun est immédiat, le titre est vraiment joli, le contenu à l'air impressionnant et les fans de The Legend of Zelda: Breath of the Wild vont pouvoir découvrir des informations sur le lore du dernier volet en date. Cette production de Nintendo, Omega Force et Koei Tecmo a tout pour rencontrer un vrai succès, comme son prédécesseur.