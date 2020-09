Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau, un excitant trailer avec les Prodiges et 14 minutes de gameplay pour Link et Impa, confirmée jouable

Nintendo nous a bien surpris en annonçant en début de mois Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau, une préquelle à The Legend of Zelda: Breath of the Wild se déroulant 100 ans avant ce dernier lors de la guerre face justement au Fléau Ganon. Nous avions rendez-vous ce samedi pour en découvrir plus à son sujet lors du live de Koei Tecmo du Tokyo Game Show 2020 Online, et il n'a pas déçu, avec notamment la diffusion d'une nouvelle bande-annonce (en japonais ici).

Le jeu aura une dimension linéaire dans le déroulé de son scénario le différenciant du premier Hyrule Warriors, tout en gardant les missions dans les zones ouvertes typiques des musou, Nintendo veillant au grain.

Nous avons en premier lieu pu admirer tout un passage de gameplay avec Link faisant face des Bokoblins et croisant une jeune Impa, avec l'apparition d'une Tour Sheikah et le réveil d'un mini-gardien accompagnant par la suite notre héros. C'est à ce moment qu'il acquiert la fameuse tablette, offrant différentes aptitudes aux personnages jouables. Pour Link, cela lui donne la capacité de balancer des bombes et faire apparaître une plateforme sous ses pieds. Impa, qui sera donc jouable, est elle capable de créer des clones, en résulte des actions de ninja assez folles à l'écran avec l'utilisation de ninjutsu via des talismans.

La séquence est située de 1:23:50 à 1:37:32

Pour terminer, c'est la Treasure Box déjà officialisée qui s'est montrée, enfin plutôt son contenu. Si jamais vous attendiez de voir les différents goodies inclus autrement que par un visuel promotionnel, voici de quoi vous faire une opinion.

La date de sortie d'Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau est fixée au 20 novembre 2020 sur Switch. Vous pouvez le précommander 45,49 € sur Amazon. Sachez qu'une autre présentation est prévue demain, avec à priori un ou plusieurs personnages inédits dévoilés.