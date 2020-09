Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau, une vingtaine de minutes de gameplay avec Link, Impa et Daruk

Après sa révélation au début du mois, Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau a eu droit hier après-midi à une nouvelle bande-annonce mettant en avant les Prodiges et, surtout, du gameplay nous montrant en action Link et Impa, qui a été annoncée jouable par la même occasion. Nous avions rendez-vous ce dimanche matin dans le cadre de la troisième journée de Game Live Japan pour en voir un peu plus du jeu, ce qui fut le cas malgré le peu de nouvelles informations.

Oui, hormis une redite de la veille, il n'y a pas eu d'annonce de nouveau personnage jouable. Cette diffusion a permis de voir encore plus de gameplay avec Link, qui pourra utiliser la paravoile et Polaris pour balancer des objets sur les ennemis, ainsi qu'Impa. Nous pourrons aussi utiliser différentes baguettes pour infliger des dommages élémentaires de zone, ces dernières étant utilisables par tous les personnages.

Nous avons ensuite pu découvrir un autre passage de jeu bien plus long et nous introduisant le gameplay de Daruk, avec sa grosse épée, capable de littéralement rouler sur les ennemis. Il disposera d'une garde matérialisant un champ de force autour de lui, pratique aussi bien en combat que face aux dangers naturels, et fera surgir des piliers de terre. Et comme vous pouvez le remarquer, il sera évidemment possible de switcher de personnage à la volée. Link est aussi vu combattant avec une lance, un changement de style qui compensera sans doute le faible nombre de protagonistes.

Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau est attendu le 20 novembre prochain en exclusivité sur Switch.