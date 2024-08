PREVIEW Silent North : pas de quoi exciter les joueurs…

Silent North est une production qui plonge le joueur dans un monde en réalité virtuelle empli de zombies. Ici, nous pouvons faire équipe avec d’autres joueurs et aller récupérer des ressources et fabriquer des objets pour survivre dans ce monde hostile. Nous avons pu trainer des pieds à la gamescom 2024, le titre est accessible, forcément, nous nous sommes jetés dessus.

Avant toute chose, voici ce qu’il faut retenir de Silent North :

Les joueurs doivent survivre en utilisant tout ce qui est à leur disposition. Vous pouvez vous battre en tant que loup solitaire dans la nature ou avec des amis dans une maison. Chaque rencontre peut changer l'issue de votre voyage. Des batailles féroces pour les ressources aux alliances, l'adaptabilité et la résilience sont importantes dans ce paysage en constante évolution, où le destin dépend de votre capacité à survivre et des forces imprévisibles de la nature et des infectés.