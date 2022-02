PREVIEW Triangle Strategy : un futur ogre de la tactique ?

Vous devez désormais le savoir, Nintendo a annoncé qu'une démo Prologue de Triangle Strategy, le prochain jeu de rôle tactique de Square Enix développé par Artdink sous la supervision du producteur Tomoya Asano (Bravely Default, Octopath Traveler), permet de jouer au début de l'aventure. Eh bien, nous avons également pu découvrir ce contenu sur la version finale, l'occasion de partager avec vous notre premier ressenti à partir de certains des éléments disponibles. Nous ne rentrerons donc pas trop dans les détails, nous réservant pour notre verdict complet.

Un futur grand TRPG de la Switch.

Pour commencer, et ça n'aura échappé à personne, Triangle Strategy arbore une esthétique que l'éditeur aime décliner, la HD-2D, mêlant de la 3D pour les environnements avec du pixel art en 2D pour un résultat une fois de plus très convaincant. Malgré cet aspect « minimaliste » dans un certain sens, le jeu fourmille de petits détails et d'animations donnant vie aux personnages et lieux à l'écran. Sur l'écran de la Switch OLED, ça tourne comme un charme, nous sommes vraiment emballé par ce que nous avons sous les yeux. Nos oreilles se régalent aussi, avec une bande-son à très fort potentiel qui correspond à ce que nous attendons d'un univers de fantasy et un doublage japonais de grande qualité (à changer dans les options avant même de débuter une partie).

Concernant son univers, c'est un lore bien riche et complexe qui nous est servi sur un plateau, nous emmenant dans la contrée de Norzélia, divisée en trois royaumes (Glenbrook, Aesfrost et Hyzante) ayant un houleux passé en commun en raison d'une guerre pour les deux ressources principales de ce monde : le sel et le fer. Un véritable conflit géopolitique bien en règle avec un casting diversifié. L'intrigue débute alors que le jeune héritier de la maison Wolffort, Serenor, s'apprête à rencontrer sa promise Frédérica, un mariage politique ayant été arrangé. Clairement, si vous n'aimez pas les longues scènes d'exposition et être abreuvé de détails, ce titre n'est pas fait pour vous. Par le biais d'une carte interactive, nous pouvons accéder aux scènes principales faisant directement avancer l'intrigue et à d'autres secondaires pouvant être zappées, mais il serait dommage de s'en priver. Certaines de ces scènes faisant intervenir Serenor disposent d'une mécanique de choix basée sur les Convictions selon trois paramètres que sont l'éthique, le pragmatisme et la liberté. Nous devons donc décider de certaines interventions sans savoir réellement quelle en sera la portée. Cela promet de futurs cas de conscience et une bonne rejouabilité, en plus de renforcer notre implication.

Mais outre des dialogues à n'en plus finir, le cœur du gameplay, ce sont ses affrontements tactiques au tour par tour, où l'ordre d'action de chaque unité est affiché. Dès le premier combat, vous allez vite comprendre qu'il faudra prendre en compte de multiples paramètres pour espérer sortir vivant du conflit. Nous vous épargnerons les bases sur le placement et la portée des coups, mais ce qui distingue Triangle Strategy d'autres titres tels que Fire Emblem, c'est notamment le fait que l'élévation d'une unité joue aussi sur les dégâts, au même titre que la direction dans laquelle nous la laissons à la fin de chaque tour. En effet, si nous ou l'ennemi attaquons dans le dos d'un personnage, l'attaque fera bien plus mal. Sur le même principal, nous pouvons prendre en tenaille un opposant en plaçant des unités sur les cases adjacentes, notre allié portant alors un coup bonus lorsque nous passons à l'action. La navigation sur la grille de jeu n'est pas super instinctive au départ, mais c'est un coup à prendre. Chaque personnage est sinon unique avec ses propres techniques, bien qu'assez limitées pour le moment, à voir par la suite. Et que les novices se rassurent, la difficulté va de Très Facile à Difficile, donc si l'histoire est pour vous plus importante que les conflits tactiques, vous pourrez tout de même en profiter. Étonnamment, la balance entre dialogues et batailles ne penche pour le moment en faveur de ces dernières en termes de temps devant notre écran, à voir sur la longueur.

Enfin, outre les phases de pur dialogue et les affrontements, des séquences dites d'investigation permettent sinon de nous donner un peu de liberté en contrôlant Serenor, l'occasion de récupérer quelques objets, discuter avec les villageois et autres joyeusetés que nous retrouvons dans les jeux de rôle plus traditionnels, avec tout de même des choix de dialogue s'offrant à nous (qui aurait cru que parler de cache-cache avec une gamine deviendrait un dilemme ?). Et c'est autour d'une balance que certaines décisions cruciales vont être prises, changeant plus radicalement la face de notre expérience de jeu.

Nos premières impressions : Bon ! Nos premiers pas dans l'univers de Triangle Strategy nous ont agréablement surpris, mêlant tous les ingrédients pour en faire un futur grand TRPG de la Switch. En revanche, il vise un public bien précis adepte d'intrigues politiques aux ramifications poussées et n'ayant pas que l'envie de croiser le fer, ce qui pourrait en saler plus d'un, vous êtes prévenus.

Vous pouvez précommander Triangle Strategy sur Amazon au prix de 50,99 €.