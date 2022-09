Triangle Strategy : le jeu de rôle tactique perd son exclusivité Switch et débarquera sur PC

Il faut désormais se rendre à l'évidence, les jeux de rôle de Square Enix sortant exclusivement sur Switch ont de bonnes chances de ne pas le rester bien longtemps. Nous avions déjà eu comme cas de figure Octopath Traveler, qui va avoir droit à un deuxième épisode multiplateforme, et c'est Bravely Default II qui a connu l'an dernier le même sort quelques mois seulement après sa sortie. Eh bien, désormais, c'est au tour de Triangle Strategy de marcher dans leurs pas et d'être annoncé sur PC, où il sera disponible via Steam le 13 octobre prochain. Pour rappel, il s'était plutôt bien vendu quelques semaines seulement après sa sortie.

Pour rappel, voici ce que le jeu propose :

Triangle Strategy se déroule sur le continent de Norzélia, qui abrite trois puissants royaumes en conflit ; Glenbrook, Aesfrost, et Hyzante ; dont le destin repose entre les mains des joueurs. Trente ans après la fin de la Grande Guerre du sel et du fer, ils guideront Serenor Wolffort, le protagoniste, et ses fidèles compagnons : son ami d'enfance, le prince Roland, sa fiancée, la princesse Frédérica Aesfrost, et le majordome de la maison Wolffort, Benedict ; à travers le nouveau conflit qui fait rage. Triangle Strategy propose un système de combat tactique sophistiqué qui repose sur un environnement de jeu de rôle riche et interactif. Les joueurs pourront : Choisir entre trois philosophies ; le Pragmatisme, l'Éthique, et la Liberté ; pour contribuer à l'évolution de l'histoire ;

Créer leur équipe de combat à partir de trente personnages ;

Tirer parti des caractéristiques et du nombre de déplacements de chaque personnage, et utiliser les attaques et compétences spéciales qui consomment la réserve limitée, mais rechargeable de points de tactique de chaque personnage ;

Faire évoluer les personnages en les faisant combattre afin d'améliorer leurs caractéristiques et de débloquer de nouvelles attaques et compétences spéciales ;

Améliorer les caractéristiques individuelles et les classes des personnages pour les rendre plus efficaces.

