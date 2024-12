Triangle Strategy retiré de l'eShop, faut-il s'inquiéter ?

Si vous comptiez acheter Triangle Strategy sur l'eShop ces prochains, mauvaise nouvelle : le Tactical RPG d'Artdink et Square Enix n'est plus disponible sur la boutique en ligne de la Nintendo Switch. Le studio japonais a confirmé la mauvaise nouvelle sur X (ex-Twitter), sans expliquer les raisons de cette disparition.

Square Enix précise que les joueurs qui possèdent déjà Triangle Strategy peuvent évidemment le télécharger de nouveau, mais il est impossible de l'acheter. Faut-il s'inquiéter de cette disparition ? Eh bien non. En mars dernier, Octopath Traveler avait lui aussi quitté l'eShop, avant de revenir le mois suivant. Le studio japonais n'avait pas expliqué la raison de ce retrait temporaire, mais sur l'eShop, l'éditeur était passé de Nintendo à Square Enix. Et surtout, la franchise Octopath Traveler avait été portée sur de nouvelles plateformes quelques mois plus tard.

En clair, la disparition de Triangle Strategy n'est sans doute que temporaire, le temps d'effectuer quelques changements légaux en interne. Le titre est déjà disponible sur PC et Switch, mais nous pouvons nous attendre à des portages sur PlayStation et Xbox à l'avenir ! Bien sûr, vous pouvez aussi acheter le jeu en version physique à partir de 36,17 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

Lire aussi : TEST Triangle Strategy : un nouvel aigle de guerre est né