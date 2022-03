Triangle Strategy : déjà 800 000 copies distribuées, un bel artwork pour fêter ça

Triangle Strategy n'a peut-être pas le nom le plus séduisant du marché, mais il s'agit d'un jeu de rôle tactique développé par Square Enix et qui reprend le style graphique d'Octopath Traveler. Un titre qui a donc tout pour séduire les amateurs du genre et qui a débarqué exclusivement sur Nintendo Switch au début du mois.

Quelques semaines après sa sortie, Square Enix fait déjà le point et annonce que Triangle Strategy a été distribué à plus de 800 000 exemplaires, seulement sur Switch donc. Rien qu'au Japon et dans le reste de l'Asie, le T-RPG a trouvé 200 000 preneurs, le studio se frotte les mains et partage pour l'occasion un nouvel artwork réalisé par Naoki Ikushima, c'est à admirer juste au-dessus.

