Octopath Traveler retiré de l'eShop, mais pas de panique

Square Enix et Acquire ont lancé en 2018 sur Nintendo Switch Octopath Traveler, un jeu de rôle en HD2D à l'esthétique 16 bits mais des effets modernes. Un titre acclamé par la critique qui s'est bien vendu, il a même eu droit à une suite, mais depuis quelques jours, Octopath Traveler n'est plus disponible sur l'eShop.

Sur le site de Nintendo, le constructeur explique que « Octopath Traveler est temporairement indisponible à l'achat sur le Nintendo Switch eShop et My Nintendo Store depuis le 1er mars 2024. Le jeu sera de nouveau disponible à l'achat prochainement ». Bien évidemment, si vous avez déjà le titre dans votre bibliothèque virtuelle, vous pouvez le retélécharger, mais il n'est pas possible de l'acheter pour le moment.

Pourquoi ? Eh bien le constructeur japonais n'a pas expliqué la raison, mais Gematsu souligne que jusqu'à récemment, l'éditeur d'Octopath Traveler était Nintendo, mais il a été modifié en Square Enix. Il y a fort à parier que des changements se font du côté de l'eShop, obligeant le constructeur à temporairement retirer le jeu, mais tout devrait rentrer dans l'ordre prochainement.Sur PC et Xbox One, des versions sorties plus tard, rien à signaler, le titre est indiqué comme édité par Square Enix et est toujours disponible.

Octopath Traveler a pour rappel eu droit à une version physique, que vous pouvez acheter à partir de 53,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.

Lire aussi : TEST - Octopath Traveler : une Aventure avec huit grands A