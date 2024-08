PREVIEW VENDETTA FOREVER : une petite bombe à venir sur PSVR 2 et Meta Quest

Si vous aimez les jeux mélangeant rythme, action et aspect tactique, alors ce VENDETTA FOREVER risque de vous titiller. En effet, le titre de MeatSpace Interactive plonge le joueur dans un monde particulier où il faut contrôler ses nerfs et être attentif pour progresser rapidement. Lors de la gamescom 2024, nous avons pu essayer cette production, nous vous en parlons très brièvement en vidéo.

Ce qu’il faut retenir ?

BIENVENUE AU PARADIS DES FILMS D'ACTION CULTES

VENDETTA FOREVER fusionne le jeu de tir tactique rapide et les acrobaties décontractées dans une déclaration d'amour sans complexes au cinéma d'action classique.

Prenez tout ce que vous adorez des meilleurs jeux d'action en VR, enlevez le superflu, gardez le meilleur et voilà votre pur jeu de tir.

L'ADRÉNALINE DE L'ACTION

Tirer pour tuer. Tuer pour avancer. Supprimez les ennemis et emparez-vous de leur arme en plein air pour vous propulser. Préparez stratégiquement votre prochain mouvement avec chaque élimination dans un combat frénétique sans merci.

VIVEZ VOTRE FANTASME DE FILM D'ACTION

Déchaînez-vous à travers plus de 60 scènes de tir stratégique ultrastylé. Chaque instant est un hommage aux scènes d'action survitaminées les plus cultes du cinéma, des bruyantes fusillades de saloon aux prises d'otage high-tech à 30 000 pieds. Vous avez le beau rôle. Foncez, détruisez et faites exploser vos ennemis sur une bande-son synthétique et rythmée.