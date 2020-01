PRISE EN MAIN du Concept UFO : nous avons testé la console portable d'Alienware au CES 2020, et elle tue !

Annoncé il y a peu, juste avant la conférence #DellExperience, le Concept UFO a interpelé et éveillé l'attention des joueurs nomades. Avec ce produit, Alienware (Dell) vise à démontrer son savoir-faire en termes de miniaturisation et le résultat nous a paru fort sympathique. Nous avons pu prendre la belle en mains quelques minutes, et voici nos premières impressions, à chaud.

Avec le Concept UFO, Alienware n'est pas loin de réussir un coup de maître.

Soyons francs, depuis son annonce, le Concept UFO nous a fait de l'oeil et nous espérions bien en apprendre un peu plus lors de la conférence de presse et surtout pouvoir l'essayer. Si la première attente n'a pas vraiment été comblée - les caractéristiques techniques restent très floues -, la seconde l'a été puisque nous avons pu l'essayer en mode portable, puis en mode connecté à un écran.

Avant de le prendre en main, il fallait faire la queue et nous avons profité pour discuter avec les responsables produit qui etaient très en attente des retours que nous allions tous faire au sujet de leur bébé. Malgré une certaine insistance de notre part, il a été quasiment impossible de leur faire lâcher les caractéristiques techniques de la console PC. Ce que nous savons, à cet instant, est que le processeur est un Intel de dixième génération, la carte graphique une Nvidia et que l'écran 8 pouces est un full HD. Point de réponse quant à son taux de rafraîchissement, la capacité de la batterie ou encore la quantité de mémoire vive embarquée. Point de détails, non plus, sur la capacité de stockage.

Côté connectiques, il y a deux ports USB Type-C (un sur le grand côté supérieur, et un sur le grand côté inférieur qui se connecte sur le dock pour la TV), les boutons de volume et une prise Jack pour un casque audio. Sur la face avant, l'écran occupe la partie centrale de la tablette sur laquelle sont connectées deux manettes détachables comportant chacune un vrai joystick (avec un éclairage RGB à la base), une croix directionnelle à gauche et les quatre boutons sur la droite. L'ensemble forme une console portable, certes un peu imposante, mais très agréable à tenir en mains. Le poids - non précisé par Dell -, est raisonnable, même si l'ensemble risque de peser un peu lors de longues sessions à bout de bras, sans appui. Conscient de cet état de fait, Alienware a prévu un clapet, articulé sur le long côté bas, afin de pouvoir poser la console sur une table (ou autres). Faisant toute la largeur de la console, il offre une stabilité sans failles, c'est un plus notable en comparaison de la pauvre béquille à l'arrière de la Nintendo Switch, par exemple. La console possède pas moins de deux grilles de ventilation sur la tranche et de trois trous de ventilation sur l'arrière. Nous avons pu jouer avec un jeu de combat et un jeu de course de F1 sans qu'aucune chauffe ne se fasse ressentir. Nous n'avons rencontré aucuns ralentissements, que ce soit en mode portable (branchée ou pas au secteur) ou en mode TV. L'écran intégré est d'ailleurs de très bonne qualité.