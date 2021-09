TEST Alienware Aurora R10 Ryzen Edition : AMD Ryzen 9 5900X et RTX 3080... Un monstre venu de l'espace ?

Alienware est un constructeur qui propose des ordinateurs portables et de bureau haut de gamme qui ont toujours une esthétique originale particulière. Modulables à souhait sur le site du constructeur lors de la commande, les Aurora R10 Ryzen Edition peuvent être équipés de processeurs allant du Ryzen 5 5600X au Ryzen 9 5950X. Concernant la partie GPU, il est possible, au choix, de s'orienter vers NVIDIA et ce jusqu'à la RTX 3090 ou AMD avec la Radeon RX 6800 XT. Pour la mémoire, il y a de la RAM DDR4 que vous pourrez upgrader jusqu'à 128 Go. Enfin, côté stockage, les offres démarrent avec un SSD M.2 PCIe NVMe de 1 To couplé à un disque dur (HDD) de 2 To, mais là aussi, il y a du choix. En ce qui concerne notre machine disponible pour le test, voici sa fiche technique :

Fiche technique de notre Alienware Aurora R10 Ryzen Edition Processeur : AMD Ryzen 9 5900X 12C.

Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3080 (10 Go GDDR6X).

Disque dur : 1 x SSD NVMe 1 To + HDD 2To (SATA 6 Gbit/s de 1 To à 7 200 tr/min).

RAM installée : 32 Go (32 Go Dual Channel DDR4 XMP à 2666 MHz).

Communication sans fil : Bluetooth 5 / Wi-Fi 5 (802.11ac).

Connectique :

1 x Ethernet RJ-45 Intel KillerTM E3100G (Thunderbolt 4) ;



1 x HDMI 2.1 ;



2 x USB Type C 3.2 Gen 2 (jusqu'à 10 Gb/s) ;



2 x USB Type A 3.2 Gen 2 (jusqu'à 10 Gb/s) ;



1 x SD.

Clavier multimédia-KB216AW.

Souris optique MS116AW.

Châssis Dark Side of the Moon. Alimentation : 1 000 W.

Poids : 17 kg.

Taille : 358 x 262 x 199 mm.

Système d'exploitation : Microsoft Windows 10 Édition Familiale.

L'Alienware R10 Ryzen Edition est livré dans un carton assez imposant qui en contient deux autres. Le premier pour le PC tenu en place par des protections souples efficaces et l'autre avec le clavier, la souris, les notices et le fil d'alimentation. Une fois déballé, le châssis Dark Side of the Moon noir mat est vraiment stylé et nous l'apprécions beaucoup. Une fois le PC allumé, le logo Alienware et une barre de LED soulignant le centre de la façade s'éclairent. La couleur est réglable via l'Alienware Command Center dont nous parlerons un peu plus loin. La grille d'évacuation d'air est bien intégrée dans le design et ne se voit pas à moins de regarder de près. C'est bien pensé. Si jamais le noir ne vous sied pas, il est possible de choisir à la commande un châssis bicolore Lunar Light pourvu d'un panneau latéral droit qui a en plus le mot Alienware en RGB. Côté connectiques, Alienware a mis le paquet avec en frontal 3 ports USB Type-A, 1 USB Type-C et 2 Jacks 3.5 pour brancher casque et micro. À l’arrière, côté carte mère, nous retrouvons pas moins de 10 ports USB Type-A (dont 4 USB 3.1), 1 USB Type-C, un port Ethernet et 6 Jacks 3.5 permettant de brancher un kit d'enceintes 5.1 tout en branchant également une autre source de capture.

Pour finir, notons la présence d'un port coaxial S/PDIF et d'un optique S/PDIF. Passons maintenant à l'intérieur de la bête où nous retrouvons la carte mère munie de 2 ports PCI Express 8x, 1 PCI 4x, 1 M2 qu'occupe le SSD avec Windows 10, 1 baie 3,5 pouces pourvue du HDD 1 To destiné au stockage, 4 SATA 3 6 Gb/s et 4 slots DDR4 permettant de monter jusqu'à 128 Go de mémoire. Notons l'effort d'Alienware pour éviter que le port M2 soit sous la carte graphique, ce qui permettra de profiter des capacités du SSD à pleine puissance. Petite originalité, l'alimentation est montée sur un support mobile qui vient se rabattre par dessus la carte mère. Cela surprend un peu lors du premier démontage, mais l'idée est bonne et permet de gagner un peu de place dans le boîtier.

Ryzen 9 5900X + RTX 3080, un combo qui tue ?



Cet Alienware Aurora R10 Ryzen Edition est donc équipé d'un processeur AMD Ryzen 9 5900X 12 cœurs secondé par 32 Go de mémoire vive en DDR4 et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080 avec 10 Go de GDDR6X. Ce combo nous propulse sur le haut du panier en termes de choix techniques actuels et nous l'avons bien ressenti lors de nos tests. Nous l'avons d'abord bousculé avec des benchmarks et des stress tests puis testé en conditions réelles avec quelques jeux sur écran et en VR. Dans tous les cas, le bébé d'Alienware a répondu présent sans montrer de faiblesses. Vous trouverez les certifications CPUZ ici et GPUZ là.

Pour les fans de benchmarks : liens 3DMark, PCMark, VRMark (normal, ultra, extrême).





Tests réalisés en conditions réelles (Fraps) :

Cyberpunk 2077 :

(2560x1600 Ultra Ray Tracing) : Moy : 72.778 - Min : 53 - Max : 91

(2560x1600 Ultra) : Moy : 86.983 - Min: 71 - Max: 105

(1920x1080 Ultra Ray Tracing) : Moy : 82.617 - Min: 66 - Max: 101

(1920x1080 Ultra) : Moy : 93.400 - Min: 77 - Max: 10

(2560x1600 Ultra Ray Tracing) : Moy : 72.778 - Min : 53 - Max : 91 (2560x1600 Ultra) : Moy : 86.983 - Min: 71 - Max: 105 (1920x1080 Ultra Ray Tracing) : Moy : 82.617 - Min: 66 - Max: 101 (1920x1080 Ultra) : Moy : 93.400 - Min: 77 - Max: 10 Horizon Zero Dawn :

(2560x1600 Ultra) : Moy : 122 - Min : 44 - Max : 222

(1920x1080 Ultra) : Moy : 138 - Min : 247 - Max : 56

(2560x1600 Ultra) : Moy : 122 - Min : 44 - Max : 222 (1920x1080 Ultra) : Moy : 138 - Min : 247 - Max : 56 Death Stranding :

(2560x1600 Ultra) : Moy : 158.433 - Min: 139 - Max: 166

(1920x1080 Ultra) : Moy : 164.683 - Min: 162 - Max: 166

(2560x1600 Ultra) : Moy : 158.433 - Min: 139 - Max: 166 (1920x1080 Ultra) : Moy : 164.683 - Min: 162 - Max: 166 GTA 5 :

(2560x1440 Ultra) : Moy : 151.467 - Min: 110 - Max: 268

(1920x1080 Ultra) : Moy : 171.533 - Min: 110 - Max: 268

(2560x1440 Ultra) : Moy : 151.467 - Min: 110 - Max: 268 (1920x1080 Ultra) : Moy : 171.533 - Min: 110 - Max: 268 Shadow of the Tomb Raider :

(2560x1600 Ultra) : Moy : 143.146 - Min : 0 - Max : 205

(1920x1080 Ultra) : Moy : 167.051 - Min : 0 - Max : 265

(2560x1600 Ultra) : Moy : 143.146 - Min : 0 - Max : 205 (1920x1080 Ultra) : Moy : 167.051 - Min : 0 - Max : 265 Metro Redux :

(2560x1600 Ultra) : Moy : 54.667 - Min : 29 - Max : 64

(1920x1080 Ultra) : Moy : 90.061 - Min : 69 - Max : 112

Pour terminer le tour du propriétaire côté performances, nous avons testé les taux de transfert des deux disques durs installés avec CrystalDiskMark. Le premier, un SSD NVMe Samsung 1024 Go (PM9A1) où est installé Windows 10, affiche un taux de transfert max correct de 3535,83 Mo/s en lecture et de 3495,03 Mo/s en écriture. Le second, qui est un disque dur classique de 2 To à 7 200 tr/min est vraiment très lent avec un taux de 217,97 Mo/s en lecture et de 195 Mo/s en écriture. En essais réels, nous avons transféré le répertoire complet de Shadow of The Tomb Raider (37,5 Go) depuis notre disque dur externe (WB_Black P30) sur le SSD en une minute et trente-quatre secondes, soit un taux moyen de 399 Mo/s. Pour la même opération vers le disque dur de stockage, il nous aura fallu quatre minutes et quarante secondes soit un débit moyen de 134 Mo/s. Comme vous pouvez le voir sur les captures ci-dessous, le taux de transferts vers le SSD est parfaitement stable du début à la fin, là où celui vers le disque dur démarre fort avant de diminuer au bout de quelques secondes. En clair, la configuration de stockage proposée est correcte et, sans faire d'étincelles, elle répond aux attentes globales d'un gamer aujourd'hui. À noter, il y a largement de la place dans le boîtier pour ajouter des disques durs ou des SSD en plus.

« Et dans la tempête et le bruit, la clarté reparaît grandie... »





Le système de refroidissement de ce Desktop est basé sur un ensemble de ventilateurs et des grilles de ventilation présentes sur le côté, le dessus et en façade. En plus de ceux du boîtier, il y en a deux sur la carte graphique et un sur le processeur. Pour être très clairs, cette solution est sans nul doute assez efficace pour garder nos composants au frais, mais le prix à payer est une certaine montée de décibels engendrée par cette grosse soufflerie. En effet, il y a peu de moments où la bête est totalement silencieuse et, si l'habitude le fait assez vite oublier, il n'en reste pas moins que si vous êtes un adepte du silence absolu, un passage en refroidissement de type watercooling sera nécessaire.

Enfin, côté logiciel, l'Alienware est livré avec plusieurs utilitaires qu'il faudra très logiquement mettre à jour à réception et dont les deux principaux sont Alienware Update et Alien Command Center. Le premier permet de mettre à jour tous les drivers hardware de votre carte mère et le second d'accéder à divers réglages comme l'overclocking, le niveau de température ou encore l'économie d'énergie. Il permet aussi de changer la couleur de l'anneau et de la tête de l'alien en façade, mais aussi d'affecter les paramètres précités de façon spécifique à un jeu. En clair, il existe plusieurs profils thermiques, puissance et couleur à affecter à vos titres. Sur le principe, ces programmes pourront être utiles à ceux qui ne savent pas trop comment ajuster les paramètres de leur PC pour le booster un peu et à ceux qui aiment les lumières. Notez quand même que lors de nos essais, Alien Command Center nous a forcés à le mettre à jour plusieurs fois d'affilée avant de vouloir tourner correctement. C'est une constante agaçante, mais pas grave, que nous avions déjà rencontrée lors du test du précédent modèle d'Aurora.

Au final, l'Alienware Aurora R10 Ryzen Edition que nous avons eu en main est une bien belle bête qui a du charme avec sa robe noire et son habillage de LED, mais aussi de la puissance à revendre. Le couple Ryzen 9 5900X et NVIDIA RTX 3080 est un combo vraiment bon pour jouer ou produire du contenu et nous avons apprécié. Lors de nos tests en réalité virtuelle ou sur écran, tout a été parfaitement fluide, mais le contraire aurait été franchement étonnant. Là où ce PC excelle aussi, c'est dans la connectique fournie et absolument complète qui permet de ne pas avoir à utiliser de hub USB ou de pleurer car il manque un connecteur X ou Y pour notre barre de son ou notre casque VR. Côté chauffe, la ventilation fait son job, certes de façon audible, mais elle permet au PC et à la carte graphique de ne pas monter dans les degrés outre mesure. Histoire de chipoter un peu, nous aurions peut-être aimé avoir un disque dur de stockage plus rapide, mais nous avons apprécié avoir un SSD de démarrage de 1 To ce qui permet de ne pas le limiter à l'accueil du système. Bref, vous l'avez compris, nous avons apprécié passer un moment avec ce desktop Alienware qui peut se trouver en ligne chez Dell.

Les plus La puissance brute

Un design très classe

Efficacité du refroidissement

Connectique complète (et en nombre)

Service après-vente Dell

Alien Command Center Les moins Ventilation un peu bruyante

Un prix un peu haut

Notation Verdict 19 20