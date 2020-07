TEST de l'Alienware Aurora R10 Ryzen Edition, un PC qui va vous envoyer dans la stratosphère

Alienware, constructeur adepte des ordinateurs haut de gamme aux designs inimitables, se devait de présenter dans sa nouvelle gamme de PC de bureau gaming une déclinaison basée sur les processeurs AMD Ryzen 3. C'est chose faite avec l'Aurora R10 Ryzen Edition qui se verra décliné du Ryzen 7 3700X jusqu'au Ryzen 9 3950x. Concernant la partie GPU, il sera possible, au choix, de s'orienter vers NVIDIA et ce jusqu'à la RTX 2080 Ti ou AMD avec la Radeon RX 5700 XT. Pour la mémoire, il y aura 16 Go de RAM DDR4 XMP bicanale HyperX FURY à 2 933 MHz que vous pourrez upgrader à 32 ou 64 Go. Enfin, côté stockage, l'offre démarre avec un SSD M.2 PCIe NVMe de 256 Go couplé à un disque dur (HDD) de 1 To dont la vitesse de rotation est de 7 200 t/min.

L'Aurora R10 est un PC au design qui en charmera plus d'un, les performances sont au rendez-vous.

La configuration de test Aurora R10 dispose d'un processeur AMD Ryzen 9 3900 (3,09 GHz, 12 cœurs), une carte graphique AMD Radeon RX 5700 XT avec 8 Go de VRAM (design spécifique Dell avec 2 ventilateurs - il ne s'agit pas d'une carte founders edition), 16 Go de mémoire vive DDR4 de la marque Kingston (2 x 8 Go, modèle HyperX) cadencés à 2 666 MHz, un SSD M.2 de 256 Go et un HDD de 1 To. Sur le papier, il s'agit d'une configuration qui semble équilibrée et le prix de vente de l'ensemble est annoncé à partir de 2 049,02€. À l'intérieur du carton d'emballage de la tour est présent un deuxième carton contenant un clavier et une souris Dell classiques, ainsi qu'un câble d'alimentation permettant de démarrer immédiatement, pour le côté gaming en revanche, nous émettrons une réserve.

Avant de passer à la performance pure, attardons-nous sur le design du produit. Visuellement parlant, cet Aurora R10 nous a été livré avec un châssis Dark Side of the Moon, noir mat - qui hélas garde les traces de doigts -, sobre et efficace. Il est cependant possible, d'après le configurateur, d'opter pour un châssis bicolore Lunar Light pourvu d'un panneau latéral droit avec l'écriture Alienware en RGB. Une fois le PC allumé, le logo Alienware s'éclaire en façade et il faudra d'abord faire une mise à jour de l'Alienware Command Center avant de pouvoir paramétrer l'affichage RGB. Le Menu Fusion permet de suivre les températures, fréquences, tensions, puissances dissipées et aussi le taux d'utilisation du CPU et GPU. Des réglages d'usines sont accessibles dans les sous-menus Profils thermique et Power Management et permettront aux néophytes comme aux utilisateurs expérimentés (qui auraient la flemme de tout paramétrer eux-mêmes) d'optimiser les réglages en fonction de l'usage futur du PC (Équilibré, Performance ou Silencieux).

Côté connectique, Alienware n'a pas lésiné avec en frontal, 3 ports USB Type-A, 1 port USB Type-C et 2 ports Jacks 3.5 pour brancher casque et micro. À l’arrière, côté carte mère, nous retrouvons pas moins de 10 ports USB Type-A (dont 4 USB 3.1), 1 ports USB Type-C, un port Ethernet, 6 ports Jacks 3.5 permettant de brancher un kit d'enceintes 5.1 tout en branchant également une autre source de capture. Pour finir, notons la présence d'un port coaxial S/PDIF et d'un port optique S/PDIF.

Passons maintenant à l'intérieur de la bête où nous retrouvons la carte mère munie de 2 ports PCI Express 8x, 1 port PCI 4x, 1 port M2 qu'occupe le SSD avec Windows 10, 1 baie 3,5 pouces pourvue du HDD 1To destiné au stockage, 4 ports SATA 3 6 Gb/s, 4 slots DDR4 permettant de monter jusqu'à 64 Go de mémoire. Notons l'effort d'Alienware pour éviter que le port M2 soit sous la carte graphique, ce qui permettra de profiter des capacités du SSD à pleine puissance. À contrario, le ventilateur basique sur le processeur nous laisse perplexes lors d'une utilisation poussée ou quant à une quelconque tentative d'overclocking.

Comme vous pouvez vous en douter, cette tour atteint facilement les 60 images par seconde dans les jeux AAA « récents » tels qu'Assassin's Creed Odyssey (102 fps), Shadow of the Tomb Raider (60 fps), GTA V (89 fps) pour n'en citer que quelques-uns, et ce, en 1080p avec les graphismes au maximum. Histoire de pousser la bête dans ses retranchements, avec Ghost Recon Breakpoint, nous sommes tombés à 37 fps en Ultimate sous benchmark en résolution 4K, ce qui démontre que le PC testé est, dans ces conditions-là, GPU Limited avec sa Radeon RX 5700 XT. Ce score obtenu sur Ghost Recon Breakpoint est néanmoins à relativiser, une NVIDIA RTX 2080 Ti n'atteignant qu'environ 45 fps dans les mêmes conditions.



Alienware étant la marque de tous les excès, nous avons donc poussé l'Aurora R10 dans ses retranchements. Le premier test a été réalisé sous Cinebench R20 et d'emblée, le processeur fait le job puisqu'avec ses 12 cœurs et ses 24 threads il obtient un score de 6 127 points en multi-threads et 486 points en mono-core. À titre d'exemple, l'Intel Core i9 10900K qui possède un TDP de 65 W identique au processeur AMD Ryzen 9 3900 n'a obtenu que respectivement 3 714 et 441 points. Le deuxième test, effectué sous 3DMark 11, voit l'Aurora R10 obtenir 9 110 points sur le benchmark TimeSpy et 50 542 points sur Night Raid. Côté PCMark 8 et PCMark 10, cet ordinateur obtient respectivement 5 630 et 6 536 points ce qui le place dans le haut du panier, mais montre les limites de la Radeon RX 5700 XT, ce qui s'est confirmé lors de tests sur Superposition benchmark où les scores obtenus en VR Ready Future ne permettent pas d'envisager de jouer en VR de manière fluide.

Enfin, un petit mot sur le bruit et le dégagement de chaleur, qui sont ici bien (trop) présents. Après ne serait-ce qu'un seul benchmark, le CPU a atteint les 70°C, mais aussi 70 dB, la faute à un système de refroidissement jugé trop léger à notre goût.

Pour conclure, l'Aurora R10 est un PC au design qui en charmera plus d'un, les performances sont au rendez-vous, mais en revanche, il sera bon de prendre un GPU NVIDIA et d'opter pour l'upgrade watercooling sous peine d'avoir l'impression d'être à côté d'une fusée qui décolle pendant vos sessions gaming prolongées.

Vous pouvez acheter l'Alienware Aurora R10, avec un CPU Ryzen 9 3900, un GPU Radeon RX 5700 XT et 32 Go de RAM pour 2 271 € sur Amazon.fr.

Les plus Performances au top pour qui joue en 1080p

Look et RGB pilotable via l'Alienware CC

Un Command Center qui permet de centraliser les jeux possédés, quelle que soit la plateforme Les moins Les mises à jour à faire (CC entre autres) à faire dès le premier boot

Le bruit du ventirad du processeur

Une configuration à 2 000€ qui n'est pas VR Ready