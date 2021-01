Alienware dévoile les modèles 2021 de ses PC portables m15 et m17 et de sa tour Aurora Ryzen Edition R10

Avec l'annonce de nouveaux composants pour PC gaming lors du CES 2021, les constructeurs ont emboîté le pas avec leurs machines, et Alienware a notamment dévoilé ses ordinateurs portables m15 R4 et m17 R4, « les laptops les plus fins de la gamme », avec des cartes graphiques NVIDIA RTX Série 30.

Ces nouveaux PC embarquent ainsi les nouveaux GPU de NVIDIA, intégrant « une régulation de tension graphique en 12 phases pour les sessions de gaming prolongées », mais aussi 4 To de stockage au maximum, de la RAM à 2 933 MHz et un refroidissement assurée par une chambre à vapeur intégrée avec la technologie Alienware Cryo-Tech. Le m17 R4 disposera d'un écran Full HD (1080p) pouvant atteindre les 360 Hz, avec la possibilité de se connecter à un écran 4K 120 Hz grâce au port HDM 2.1. La machine a d'ailleurs reçue le Prix de l'Innovation au CES 2021, dans la catégorie Gaming. Le m15 et m17 R4 seront proposés en Lunar Light et Dark Side of the Moon (sans disque de Pink Floyd inclus) avec une finition mate sur le capot.

Du côté des tours, Alienware a présenté le nouveau Aurora Ryzen Edition R10, qui embarque les derniers processeurs Ryzen 5000 Series d'AMD avec jusqu'à 16 cœurs, et les joueurs auront le choix entre une carte graphique Radeon RX 6800 XT d'AMD ou une RTX Série 30 de NVIDIA. La bête inclura également un châssis évolutif permettant de l'ouvrir sans outils et de la RAM DDR4 Dual Channel HyperX Fury jusqu'à 128 Go, pour assurer dans les jeux vidéo, mais aussi dans les tâches plus gourmandes comme le streaming ou le montage vidéo. Là encore, les joueurs auront le choix entre les revêtements Lunar Light et Dark Side of the Moon. Voici les dates de sorties des machines :

Les Alienware m15 et m17 avec carte graphique RTX 3070 et 3080 seront disponibles le 28 janvier prochain ;

et avec carte graphique RTX 3070 et 3080 seront disponibles le 28 janvier prochain ; Les Alienware m15 et m17 avec carte graphique RTX 3060 seront disponibles le 9 mars prochain ;

et avec carte graphique RTX 3060 seront disponibles le 9 mars prochain ; L' Alienware Aurora Ryzen Edition R10 avec processeur Ryzen 5600X sera disponible le 26 janvier prochain ;

avec processeur Ryzen 5600X sera disponible le 26 janvier prochain ; L'Alienware Aurora Ryzen Edition R10 avec processeur Ryzen 5800 et 5900 sera disponible en mars prochain.

Si ces PC vous intéressent, le constructeur nous donne rendez-vous sur sa chaîne Twitch le 26 janvier, à partir de 19h00, afin de découvrir ces nouvelles machines en compagnie d'invités de la Team Liquid et NVIDIA GeForce, avec du gameplay et surtout des prix à remporter.

