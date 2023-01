CES 2023 : Alienware annonce plusieurs PC portables, parfaits pour le gaming

m18, m16, x16, x14, G16 et G15... Non, ce n’est pas un code secret pour ouvrir un coffre, mais des PC portables gaming qui ont été annoncés par Alienware et Dell. Et pour cause, les firmes se positionnent au CES pour dévoiler leurs nouveaux bébés et il y a de quoi titiller les joueurs dans les parages…

Mais avant toute chose, voici plusieurs points à prendre en compte !

Les fonctions suivantes sont disponibles sur toute la nouvelle gamme de PC portables Alienware, pour des expériences de jeu et de divertissement plus confortables, percutantes et conviviales :

Entrons maintenant dans le vif du sujet !

Le m18 : le tout dernier modèle de 18 pouces d'Alienware

Le m18, le PC portable le plus puissant d'Alienware[ii], offre des performances inégalées, des options de personnalisation qui intègrent toute la gamme de CPU et de GPU. Il s'agit notamment des processeurs Intel Core i9-13980HX jusqu'à la 13e génération, de l'ensemble des GPU NVIDIA GeForce RTX pour ordinateurs portables, des processeurs AMD Ryzen et des cartes graphiques Radeon pour terminaux mobiles qui seront prochainement annoncés. Toutes ces performances sont rendues possibles par une suite d'avancées majeures Alienware Cryo-tech.

De manière remarquable, le m18 conserve la même épaisseur (hauteur Z) que le m17 tout en offrant aux passionnés de jeux vidéo 14 % d'espace supplémentaire sur l'écran[ix], soit suffisamment d'espace pour un clavier de taille normale et un pavé numérique avec des touches mécaniques CHERRY MX en option. Le m18 dispose également de deux emplacements DDR5 SO-DIMM modulables et d'une capacité de stockage sans précédent, allant jusqu'à 9 To de stockage au total. Les écrans disponibles comprennent les écrans QHD 165 Hz ou FHD 480 Hz avec la technologie Dynamic Display Switching et la prise en charge de G-SYNC et FreeSync. Tous ces éléments sont renforcés par des améliorations structurelles qui répondent aux besoins des utilisateurs et permettent d'obtenir un châssis plus solide et plus rigide.

Pour les joueurs à la recherche d'une machine plus compacte, l'Alienware m16 intègre une grande majorité des technologies, de l'ergonomie, des qualités de conception et des avantages expérientiels du m18.

Le premier modèle Alienware x16

Les PC portables de la série X sont conçus pour s'adapter à son utilisateur, y compris au-delà du jeu. C'est un compagnon plus compact, facilement transportable, offrant des performances maximales. La série X est un recueil d'innovation et de nombreuses percées technologiques qui optimisent l'expérience utilisateur, grâce à un produit pensé, des matériaux aux finitions et caractéristiques haut de gamme.

Le nouvel x16 est le premier PC portable de gaming 16 pouces Alienware depuis 2004 et le produit le plus haut de gamme à ce jour. C'est l'équilibre idéal entre le PC de gaming portable 15 ou 17 pouces. Avec des performances optimisées, un écran 16:10 plus grand et une conception améliorée à six haut-parleurs, le nouveau x16 offre des performances inégalées, et ce, dans un châssis entièrement métallique plus élégant et plus robuste.

Doté de six haut-parleurs orientés vers le haut et d'une configuration à double woofer pour des basses puissantes, l'Alienware x16 offre une expérience audio spatiale. Grâce à Dolby Atmos, les joueurs profitent d'un son riche et puissant qui révèle la profondeur, la clarté et les détails audio comme jamais auparavant.

Accompagné par la meilleure expérience AlienFX, le x16 est maintenant doté de 100 micro-LED (avec 50 zones d'éclairage individuelles) sur l'arrière et est le premier portable Alienware optimisé de nouveaux modes d'éclairage AlienFX Scanner, Loop et Rainbow. En outre, le pavé tactile RVB éclairé est désormais 15 % plus grand, en comparaison avec le x17 R2. Enfin, Alienware continue à proposer un éclairage de clavier RVB par touche avec des touches mécaniques CHERRY MX en option pour compléter l'expérience la plus dynamique et personnalisable à ce jour, le tout contrôlable via l'Alienware Command Center.

L'Alienware x16 est doté des dernières technologies, notamment des processeurs Intel Core HX de 13e génération, des GPU NVIDIA GeForce de nouvelle génération pour PC portables et de la technologie AMD de nouvelle génération pour mobiles, qui sera bientôt annoncée.

Alienware x14

L'Alienware x14[x], le PC portable de gaming 14 pouces le plus fin sur le marché, a été présenté pour la première fois l'année dernière au CES 2022. Aujourd'hui, l'Alienware x14 R2 est doté d'un nouveau panneau d'affichage impressionnant qui offre plus de surface visuelle et améliore la résolution avec 97 % de pixels en plus qu'auparavant[xi]. Les utilisateurs peuvent également recharger le PC de plusieurs façons grâce au chargement USB Type-C inclus. Une nouvelle conception à deux ventilateurs augmente les performances de refroidissement avec la possibilité d'ajouter la conception de refroidissement Cryo-tech et l'interface thermique Element 31[xii].

La série G dévoile un nouveau design avec le G16 et le G15

Les nouveaux PC portables de gaming G16 et G15 de Dell sont basés sur la fiabilité et la simplicité à des prix compétitifs, avec une esthétique moderne et des performances solides.

Dell a adopté une nouvelle approche en matière de design avec les G15 et G16, qui sont disponibles dans de nouveaux coloris. Notamment avec des touches rétro, orange et bleu, sur fond de métal premium, qui ne manqueront pas d'être convoités par ceux qui apprécient l'esthétique pop des années 80. Tous deux sont dotés de la touche G-mode, de touches macro de fonctions de jeu exclusives et de touches audio à bascule pour améliorer l'expérience utilisateur. Le G15 offre des options de clavier RVB à une et quatre zones avec pavé numérique, tandis que le G16 offre des options de clavier RVB à une zone et Cherry MX pour s'adapter au style de chaque joueur.

Sous le capot, les G15 et G16 prennent en charge les jeux à forte intensité graphique avec facilité et cohérence, même lors de sessions marathon grâce aux dernières technologies Intel, AMD et NVIDIA. La série G reçoit pour la première fois le système de refroidissement Vapor Chamber inspiré par Alienware et l'interface thermique Element 31[xiii].

Les deux appareils sont équipés du centre de commande Alienware Command Center nouvellement repensé pour une personnalisation accrue du jeu.