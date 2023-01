CES 2023 : Alienware booste son Aurora R15 avec des AMD Ryzen Série 7000

En septembre dernier, Alienware dévoilait l'Aurora R15, une nouvelle tour pour gamers équipée des dernières cartes graphiques GeForce RTX Série 4000 de NVIDIA et des processeurs Intel Core de 13e génération. Mais le constructeur fait varier sa machine avec des CPU du concurrent.

Lors du CES 2023, Alienware a ainsi dévoilé une nouvelle version de l'Aurora R15, équipé cette fois des processeurs Ryzen Série 7000 d'AMD. Intel n'est pas loin, des modèles avec des CPU de 65W 13e génération sont aussi proposés, mais le constructeur insiste surtout sur son rapprochement avec AMD. Du côté du PC en lui-même, pas de gros changements, Alienware effectue un petit rappel :

L'Aurora R15 affiche un intérieur structuré, visible à travers les portes latérales et intégrant jusqu'à 8 zones d'éclairage AlienFX qui éclairent les puissants composants internes. Disponible dans les coloris les plus prisés (Lunar Light[i] et Dark Side of the Moon), l'Aurora R15 est doté d'une conception à 360°, qui en fait un objet attractif sous tous les angles.

Lauréat du CES 2023 dans la catégorie « Innovation », l'Aurora R15 affiche un châssis repensé qui optimise la circulation de l'air, le refroidissement et les performances. L'Aurora R15 est conçu pour prendre en charge la dernière génération de technologies graphiques et de processeurs et offrir la meilleure expérience de jeu possible sur PC.