Alienware Aurora R15 : un PC avec une RTX 4090 et un Intel Core 13e génération dévoilé

Alienware fait lui aussi sa rentrée et présente aujourd'hui l'Aurora R15. Vous connaissez sans doute déjà le nom de cet ordinateur de bureau taillé pour le jeu vidéo, mais le constructeur remet sa machine au goût du jour en y intégrant des composants de dernière génération et pas seulement pour les CPU et GPU.

Bien évidemment, nous retrouvons à l'intérieur un processeur Intel Core de 13e génération, série K, ainsi que les toutes dernières cartes graphiques GeForce RTX Série 4000 de NVIDIA. Mais Alienware soigne aussi les éléments thermiques pour assurer des performances optimales :

Un refroidissement liquide de 240 mm, avec la possibilité de passer à un refroidissement liquide Cryo-tech de 240 mm ;

Cinq ventilateurs de 120 mm : une unité LC de 240 mm assurant la fonction de deux ventilateurs d'évacuation sur la partie supérieure, un autre ventilateur d'évacuation sur la partie arrière et deux ventilateurs d'admission à l'avant ;

Une aération latérale hexagonale pour générer un flux d'air supplémentaire ;

La régulation de la tension du processeur à 12 phases pour des performances de pointe durables ;

Les dissipateurs thermiques du régulateur de tension sur la carte mère pour assurer un refroidissement maximal ;

Une alimentation classée 80 Plus Platinum offrant des niveaux élevés d'efficacité énergétique ;

Une vitesse de la mémoire augmentée à DDR5 48 000 Hz (ou MT/s) ;

L'architecture de mémoire définie qui utilise les UDIMM les plus rapides pour des performances accrues.

D'après Alienware, cela permet de délivrer 58 % de puissance supplémentaire au processeur avec une température plus basse de 5°C. Le silence est aussi roi, avec un son 66 % plus discret dans les tâches intensives du processeur et 9 % pour les tâches de la carte graphique. Par ailleurs, le constructeur a opté pour une alimentation de 1 350 W, capable d'encaisser la puissance de la RTX 4090, mais il est aussi possible de choisir une configuration avec une AMD Radeon Série RX 6000.

Le PC pour gamers Alienware Aurora R15 sera disponible à partir du 1er novembre 2022, le prix dépendra bien sûr de la configuration choisie. Vous pouvez retrouver l'Alienware Aurora R12 avec un i7-11700KF et une RTX 3080 à 3 091,89 € sur Amazon.