TEST ASUS ROG Gladius III : une souris de quelques grammes pleine de finesse, dans un monde de brutes

Une prise en main agréable ?





La souris ROG Gladius III est, comme son nom l'indique, destinée à un public de gamers. Ayant subi une diète sévère pour cette nouvelle mouture, elle se veut sobre, efficace et classe. Est-il possible de parler, comme avec le ROG Claymore II, d'un franc succès ? Voici notre avis.

Fournie avec un jeu de micro-interrupteurs supplémentaires changeables de manière enfantine, nous ne pouvons que saluer l'effort du constructeur pour proposer une souris durable !

Démarrons par le packaging, le dessus de la boîte présente le produit, la compatibilité ASUS Aura Sync et le fait que la souris est à la fois compatible RF 2,4 GHz et Bluetooth. Le dos lui, présente les caractéristiques techniques que retrouverez ci-dessous.

Caractéristiques techniques de la ROG Gladius III ROG micro switches interchangeables.

Boutons gauche/droite isolés pour un temps de réponse plus rapide.

Capteur optique de 19 000 DPI (réglable jusqu'à 26 000 via l'application Armoury Crate).

Vitesse maximale de déplacement : 400 IPS (inches per second).

Accélération maximale : 50 G.

Taux d’interrogation de 1 000 Hz.

Poids : 89 g.

Patins en Téflon (100 % PTFE) pour des mouvements plus fluides.

Triple connectivité : Bluetooth/RF 2,4 GHz/filaire (USB 2.0).

Rétroéclairage LED RGB personnalisable via ASUS Aura Sync.

Le constructeur a revu sa copie, et ce de manière plus que notable puisque la Gladius III ne pèse que 89 g (avec le câble et 75 g en mode sans fil) soit une réduction de 31 % de sa masse depuis le modèle précédent, soit la ROG Gladius II qui pesait 130 g ! Ses mensurations sont respectivement de 124 mm de long pour 70 mm de large et 48 mm de haut. Le modèle testé ici est résolument fait pour les droitiers, ce qui peut surprendre vu qu'il existe des modèles au design ambidextre dans la gamme comme la ROG Strix Impact II. La prise en main se fait naturellement, quelle que soit la manière de tenir la souris : palm, claw ou fingertip grip.

Palm grip : la main est entièrement posée à plat sur la souris. Claw grip : la paume est posée sur l’arrière de la souris, mais les doigts sont recroquevillés perpendiculairement aux boutons gauche et droit de la souris Le Fingertip grip : la main ne touche pas la souris et seul le bout des doigts est en contact léger sur les boutons gauche et droit.



Les boutons (gauche, droit et dessus de la souris) ont un aspect plastique lisse, les côtés sont eux texturés avec du RGB sur le côté gauche de la souris et des stries parallèles sur le côté droit qui rappellent le toucher que nous pouvons ressentir en jouant avec les dents d'un peigne. Tout ceci contribue à une parfaite prise en main, et même les boutons latéraux ont été bien pensés puisqu'ils bénéficient d'une texture rugueuse, ce qui permet de manière consciente ou par réflexe de réaliser que vous les utilisez. Un petit bouton, fort pratique, situé entre les boutons gauche et droit permet un changement habile de la résolution (DPI). À ce sujet, quatre profils par défaut sont chargés, à savoir : P1 = 400 DPI, P2 = 800 DPI, P3 = 1600 DPI et P4 = 3200. Toutefois, vous pourrez paramétrer vous-même les valeurs grâce à l'application Armoury Crate.

La ROG Gladius III repose sur 4 patins en PTFE généreux, puisqu'il s'agit de triangles équilatéraux de 20 mm de côté. Là encore, ASUS a pensé à tout en fournissant un jeu de patin supplémentaire avec la souris. Continuons avec le dessous où nous retrouvons un interrupteur qui permet de passer du mode Bluetooth au Wi-Fi, ou tout simplement d'éteindre la souris. Sous cet interrupteur se trouve le bouton d'appairage pour le mode Bluetooth, puis le capteur laser lui aussi entouré par un patin en PTFE. Vient ensuite en partie basse un bouton pour switcher entre les différents profils et le logement du dongle entre les deux patins en téflon. Pour ouvrir la souris et changer les micro switches, il vous suffit d'enlever les deux petits patins en mousse, retirer les deux vis cruciformes qui se trouvent dessous et enfin retirer la coque supérieure.

Quelques options en plus !





Concernant la partie logicielle, celle-ci est gérée via l'application Armoury Crate qui permet de gérer l'ensemble des périphériques connectés à l'ordinateur. Dans le bandeau gauche, en partie supérieure, vous trouverez 6 onglets nommés respectivement : Appareil, Aura Sync, Bibliothèque de jeux, Profil d'environnement, Sélection et Actualités. En partie basse, vous aurez deux onglets nommés Espaces utilisateurs et Paramètres.

Chapeau bas au constructeur de pousser l'optimisation aussi loin.

L'onglet Appareil permet d'accéder aux appareils synchronisés et de les administrer. Une fois la ROG Gladius III sélectionnée, nous retrouvons dans un espace partagé six onglets propres au périphérique à savoir Boutons, Performances, Éclairage, Calibrage, Alimentation et Mise à jour du firmware.

Comme son nom l'indique, l'onglet Boutons permet de paramétrer les actions liées aux 6 boutons programmables à savoir : gauche, droite, bouton DPI, clic molette, et boutons latéraux gauche, qui par défaut sont réglés sur suivant et retour. Vous pourrez également associer une action ou un raccourci aux défilements supérieur et inférieur. Le deuxième onglet, Performance, sert à régler la vitesse de déplacement du curseur au moyen de 4 modes DPI programmables. Vous pourrez également ajuster le taux d'interrogation (appelé Fréquence de scrutation) ainsi que lisser (ou non) les trajectoires du pointeur au moyen de l'option angle snapping.

Le troisième onglet, nommé Éclairage permet de gérer l'éclairage RGB de la souris. Neuf options de base sont disponibles avec la possibilité de régler l'intensité lumineuse des LED, la neuvième étant Aura Sync. Pour les huit premières, il est possible de modifier l'effet, la couleur, la vitesse, l'intensité et la luminosité. Pour les plus créatifs d'entre nous, l'option Effets avancés permet de créer ses propres effets lumineux et de les synchroniser avec les appareils compatibles ; cela fonctionne avec des barrettes RGB Crucial Ballistix présentes sur la configuration utilisée pour le test.

L'onglet suivant, Calibrage, sert à vraiment optimiser l'utilisation de la souris au moyen de paramètres usines si vous utilisez un tapis ASUS ou ROG, ou manuellement pour tout autre type de tapis ou surface de glisse. Chapeau bas au constructeur de pousser l'optimisation aussi loin.

L'avant-dernier onglet, Alimentation, gère les paramètres liés à l'utilisation de la batterie de 500 mAh. À titre d'information, avec une charge complète, vous pourrez utiliser la souris de la manière suivante : 55 heures sans RGB et jusqu'à 31 heures avec RGB en mode sans fil (Wi-Fi) et 85 heures sans RGB et 42 heures avec RGB en mode Bluetooth. Il est possible de gérer différentes alertes en fonction du pourcentage de niveau de batterie restant et de passer en mode veille après une période définie. Enfin, le dernier onglet, Mise à jour du firmware, permet de maintenir son périphérique à jour.

Finalement ?





Pour résumer la ROG Gladius III, c'est une souris avec des switches que nous pouvons changer pour améliorer la durée de vie du produit ou la rendre plus sensible (résistance des clics). Notez que ceux d'origine sont garantis 70 millions de clics, c'est dire si ASUS a confiance dans la qualité des produits qu'il vend. C'est aussi 6 boutons programmables, un poids contenu et du RGB synchronisable avec les autres périphériques du moment qu'ils sont compatibles Aura Sync.

Un câble de rechargement de 2 m de type Paracord ultra-flexible, résistant et conçu pour réduire la friction afin de permettre des déplacements rapides et fluides de la souris est inclus. Enfin, si le clic des boutons est clairement audible, la molette lors du défilement ne l'est pas. Pour conclure, si un budget de 100 € ne vous rebute pas et que vous êtes droitier, foncez, car cette ROG Gladius III est vraiment un produit agréable et performant.

Les plus Simple, sobre et efficace

Durabilité accrue avec le remplacement des switches

Le constructeur fournit un jeu de patins et de switches supplémentaires

Du RGB comme nous aimons, compatible Aura Sync

Un poids contenu

La touche DPI fort pratique et idéalement située Les moins Souris exclusivement pour droitier

Un budget de 100 €