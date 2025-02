TEST Avowed : un RPG qui ne manque pas d’âme

Terres vivantes au vent des landes de pierres





Depuis son rachat par Microsoft, Obsidian Entertainment n’a pas vraiment sorti de nouveaux jeux de rôle, The Outer Worlds étant en développement avant l’accord. Un comble pour ce studio réputé pour Star Wars: KOTOR 2, Nerverwinter Nights 2, Fallout: New Vegas, South Park : Le Bâton de la Vérité ou encore les Pillars of Eternity. C’est d’ailleurs dans cet univers fantasy que prend place Avowed, un jeu de rôle à la première personne qui nous a occupés pendant près de 30 heures, le temps de terminer la quête principale et la quasi-totalité des missions secondaires. Place à notre test.

C’est de la pure fantasy.

Avowed nous emmène dans les Terres vivantes, une région encore inéxplorée par les joueurs d’Eora, qui sert déjà de cadre aux Pillars of Eternity. S’il n’est pas obligatoire de connaître les précédents RPG d’Obsidian pour comprendre les enjeux de ce nouveau titre, les habitués de PoE auront la chance de ne pas être bombardés d’informations pendant le début de l’aventure. Entre les noms des personnages, les races et les lieux, il faut bien prendre le temps de tout lire les premières heures, sous peine de lâcher un « mais c’est qui lui déjà ? » plus tard, même si un journal bourré d’infos est disponible dans le menu.

Avowed nous fait incarner un être divin, affublé de sortes de marques sur le visage (des cornes, plantes ou champignons très colorés, ressemblant parfois à des Claqueurs de The Last of Us, mais fashion), envoyé par l’Empire Aedyran pour enquêter sur le Malrêve, une infestation qui prend la forme d’une végétation fongique s’attaquant aussi bien à l’environnement qu’aux habitants et animaux. Après quelques discussions avec l’ambassadeur local, un bref détour six pieds sous terre et la rencontre mentale avec un Dieu oublié, l’histoire démarre enfin et c’est de la pure fantasy, avec ce qu’il faut de conflits géopolitiques et de missions épiques pour vaincre le Malrêve et sauver les Terres vivantes. Du moins, si vous le voulez.

Avowed est un jeu de rôle où la plupart des choix effectués par les joueurs ont une incidence, notamment sur le déroulement de l’histoire. Notre héros va-t-il aider les habitants de la région ou suivre une force visiblement maléfique pour mettre les Terres vivantes sous le contrôle des Aedyrans ? Va-t-il aider le Dieu dans sa tête ou empêcher son retour ? Tout est une question de choix et il est appréciable de ressentir les effets de nos actions dans le monde qui nous entoure. Le scénario propose des réflexions sur le pouvoir, la nature ou encore le pardon, avec quelques rebondissements intéressants, même si certains sont un peu prévisibles. Si les dialogues restent assez classiques, pas aidés par une mise en scène molle enchaînant les simples champs-contrechamps, certaines missions secondaires offrent un peu plus de liberté à l’écriture, faisant écho à des problématiques réelles tout en restant cohérent dans l’univers du jeu, à l’instar d’une herbe contraceptive bloquée au port, car interdite dans le royaume.

Notation Graphisme 15 20 Bande son 16 20 Jouabilité 17 20 Durée de vie 17 20 Scénario 16 20 Verdict 16 20