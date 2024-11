TEST Baldur’s Gate 3 : que vaut la version PS5 Pro ?

Jeu incontournable de l’année 2023, Baldur’s Gate 3 a obtenu de multiples récompenses et est un titre à avoir dans sa collection. Le RPG de Larian Studios accueille une mise à jour pour améliorer l’expérience sur PS5 Pro, l’occasion de relancer une énième partie et quelques dés. Encore une réussite majeure pour le studio belge ? Sur PlayStation 5, Baldur’s Gate 3 proposait deux modes graphiques, Qualité en 1440p à 30 fps et Performance avec une résolution dynamique et un framerate visant les 60 fps. Sur PS5 Pro, nous avons les mêmes dénominations de modes, mais il y a évidemment du changement.

Le mode Performance de la PS5 Pro est aussi beau que le mode Qualité de la PS5, mais plus fluide.



Sur PS5 Pro, Baldur’s Gate 3 tourne désormais en 4K natif à 30 fps. L’image en 2160p est magnifique et bourrée de détails, le rendu est impressionnant, les décors et les personnages sont encore plus beaux sur la nouvelle console de Sony. Malheureusement, le framerate est bloqué à 30 images par seconde, ce qui n’est pas si dérangeant pour un RPG comme BG3.

Si vous préférez la fluidité, le mode Performance permet d’afficher une image en 4K upscalée à partir d’un rendu en 1440p grâce au PSSR et surtout un framerate à 60 fps stable. En clair, le mode Performance de la PS5 Pro est aussi beau que le mode Qualité de la PS5, mais plus fluide.

Sur PS5 Pro, Larian Studios laisse le choix aux joueurs. Retrouver leur très joli jeu de rôle avec un framerate boosté à 60 fps avec le mode Performance ou en prendre plein la vue avec le mode Qualité, mais à 30 fps. Dans tous les cas, Baldur’s Gate 3 est magnifique et vaut le détour.

