TEST de la Corsair Katar Pro Wireless : une souris sans fil abordable, mais qui ne révolutionne rien

Le catalogue de Corsair est riche en périphériques pour gamers, et comme les fils, c'est de l'histoire ancienne, le constructeur propose notamment la Katar Pro Wireless, une souris sans fil donc, équipée d'une batterie qui peut tenir « jusqu'à 135 heures avec une seule pile AA », ce qui donne envie. Mais entre les mains, la souris n'a pas grand-chose de révolutionnaire.

La Katar Pro Wireless de Corsair sait être agréable d'utilisation, polyvalente et précise.

La Katar Pro Wireless se range dans la catégorie des petites souris, mesurant moins de 12 cm de longueur pour 6,5 cm de largeur et 3,7 cm de hauteur, elle passe partout et s'installe dans le creux de toutes les mains sans souci, mais les joueurs qui préfèrent avoir de grosses souris entre les doigts sont un peu perdus. Pourtant, que ce soit en palm, claw ou finger grip, la prise en main est intuitive, il faut dire que la forme de la souris est très classique, de même que son revêtement noir mat légèrement granuleux, agréable au toucher et qui évite à la main de glisser, même si la surface garde quelques traces de doigts. Soulever la Katar Pro Wireless n'est pas bien difficile, la souris ne pèse en effet que 96 g, un poids plume qui rend la glisse également ultra rapides, les patins s'occupant de la fluidité. Corsair a quand même recouvert les tranches d'un revêtement texturé avec de petits triangles en relief, plutôt agréables au toucher et qui évitent que les doigts ne glissent sur les côtés.

Comme toutes les souris pour gamers, la Katar Pro Wireless dispose de boutons additionnels, à savoir deux sous le pouce et un troisième sous la molette, pour changer les DPI de base, rien d'original ici non plus, mais le second bouton sur la tranche, vers la partie inférieure, manque cruellement de rebond, il arrive même parfois qu'il ne fasse aucun bruit à l'activation. La fonction marche, c'est l'essentiel, mais l'absence de bruit ou de sensation de clic est plutôt perturbante, d'autant que celui juste à côté fonctionne de manière normale, avec bruit et rebond.

La Katar Pro Wireless est une souris uniquement sans fil, il est donc impossible de la connecter au PC avec un câble, mais Corsair permet quand même de relier son périphérique via un dongle 2,4 GHz et le Bluetooth, afin de l'utiliser sur un PC portable en libérant un port USB, au détriment de la personnalisation avec le logiciel. Lors de notre test, la souris a d'ailleurs eu un peu de mal à se connecter au dongle, il a fallu forcer l’appairage dans le logiciel, et pour le coup, même si la connexion Bluetooth dépanne, elle réduit considérablement les possibilités. Avec le programme iCUE, l'utilisateur peut régler les DPI, attribuer des fonctions à six des sept boutons, créer des macros ou encore modifier la précision du pointeur, afin d'économiser la batterie. Un logiciel très complet, mais pas forcément des plus intuitifs, l'attribution des fonctionnalités aux boutons diffère pas mal des logiciels concurrents, mais une fois l'iCUE apprivoisé, il est bien utile.

Sous tout ce plastique, Corsair a équipé sa Katar Pro Wireless d'un capteur optique PixArt PMW3325 pouvant grimper jusqu'à 10 000 DPI, ce qui est largement suffisant pour jouer tout en restant précis. Que ce soit en Bluetooth ou avec le dongle, la souris reste ultra précise, et le constructeur promet un temps de réponse de moins de 1 ms, et dune portée de 18 m avec le 2,4 GHz. Et en effet, nous n'avons pas réussi à mettre à mal la liaison avec le dongle, et de toute façon, après avoir dépassé les trois mètres, le pointeur n'est plus visible tant l'écran est loin... En Bluetooth, nous n'avons pas non plus noté de changement de comportement du capteur, qui reste donc ultra précis là aussi. Côté autonomie, Corsair promet 135h de batterie avec une pile AA (fournie dans la boîte), difficile de juger ce point dans le cadre de notre test, mais comme souvent, ce chiffre ne sera atteint qu'en réduisant le taux de rafraîchissement. Aucune LED pour le rétroéclairage n'est présente, si ce n'est celle autour du bouton central pour indiquer le changement de DPI.

Si la Katar Pro Wireless de Corsair n'impressionne pas vraiment, la faute à son côté ultra classique, il faut bien reconnaître qu'elle sait être agréable d'utilisation, polyvalente et précise. Pas besoin d'en demander davantage à une souris pour gamers, et elle a surtout un ultime argument de poids : son prix, la Katar Pro Wireless est vendue à seulement 49,99 € sur Amazon, pour un modèle sans fil, c'est appréciable.

Les plus Sans fil, c'est quand même mieux

Bluetooth ou en 2,4 GHz, c'est au choix

Finition globale bonne

Ultra légère

Capteur très précis

Autonomie énorme

Le petit prix Les moins Un des boutons latéraux pas au top

En Bluetooth, ça manque de fonctionnalités sans iCUE (mais ça dépanne)

Design et fonctionnalités très classiques

Notation Verdict 16 20