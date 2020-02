TEST de la souris Neptunium Alpha Np93 : vous ne rêvez pas, c'est bien un joystick sous le pouce

Lexip, la marque française gaming basée à Chambéry, nous présentait fin janvier, sa nouvelle souris, la Np93 de son nom de gamme, ou Neptunium Alpha pour les intimes. Sa particularité principale est d'avoir un stick analogique intégré sur la tranche gauche de la souris (sous le pouce, en clair).

La souris Np93 Neptunium Alpha dispose de très belles finitions !

Une innovation française - cocorico -, saluée par les professionnels lors du CES 2019 à Las Vegas. Lexip a décliné son idée en plusieurs gammes. Le modèle présenté, et que nous avons pu essayer pendant plusieurs jours, dispose d'autres atouts technologiques. Notamment des patins en céramique pour une glisse sans accroc sur n'importe quel type de surface, mais aussi de poids de lest (3,6 g et 18 g) pour avoir une meilleure sensation de prise en mains en fonction de nos habitudes.

Tout d'abord, la souris a droit à de très belles finitions, un revêtement mat, des patins en céramiques qui permettent un déplacement fluide de l'engin, peu importe la surface, un liseré lumineux et une sensibilité à 12 000 DPI pour avoir les meilleurs réflexes. Un très beau produit, au prix attractif d'une cinquantaine d'euros.

Le petit joystick, qui semble de prime abord assez fragile, est le centre de toute notre attention ; l'attraction principale de cette joujou. Comment cela va-t-il se traduire en jeu ? Une fois la main posée dessus, il y a un sentiment déroutant, une perte de repère, c'est limite dérangeant de ne pas pouvoir poser son pouce à plat sur le flanc de la souris comme nous avons pris le pli de le faire, depuis... toujours. C'est une nouvelle habitude qui prendra ses marques seulement après plusieurs jours d'utilisations. Ce joystick a pour objectif d'apporter une nouvelle dimension aux jeux, avec des contrôles déplacés pour apporter une meilleure immersion.

Mais, actuellement, sa fonction revient essentiellement à gérer la caméra, un peu comme le stick analogique droit d'une manette. Il est aussi possible, par exemple, de s'en servir pour passer les vitesses dans un jeu de course, de changer ses armes dans un FPS ou un TPS, ou de sélectionner des sorts via des raccourcis simplifiés dans les RPG. Le stick permet aussi de faire défiler les pages Internet, c'est un petit plus sympa.

L'invention est louable, mais il est difficile de concevoir un véritable changement de nos habitudes. Revenir sur une souris classique, où nous pouvons reposer notre pouce sur son flanc à la même sensation de confort que lorsque nous retrouvons nos pantoufles une fois rentré chez soi. D'autant que le joystick présente une option désactivée et qui nous a troublés tout au long de son essai. Le stick est cliquable, sauf que rien ne se produit, puisque les concepteurs en ont retiré volontairement la fonctionnalité. La raison en est simple, lors des phases de mise au point, de nombreux clicks involontaires ont été détectés. De fait, le contacteur a été retiré, mais le joystick, lui, a conservé la possibilité de cliquer et nous ne comptons plus le nombre de fois où nous avons cliqué dessus... à vide. Une prochaine évolution sans cette possibilité inutile serait la bienvenue.

La réactivité des touches procure une maîtrise de l'action. La disposition de ces dernières est classique et la précision est au top. Pour ceux qui aiment avoir une souris plus lourde, il est possible d'y ajouter des poids et c'est un plus agréable. Le capteur est à 12 000 DPI, ce qui reste une très bonne performance, mais néanmoins en dessous de ses concurrentes à prix équivalent, qui tournent plutôt autour des 16 000 DPI. Bien qu'elle puisse être opérationnelle sans, la bête dispose d'un logiciel permettant de la paramétrer. Le soft n'est pas parfait et il a quelques lacunes en termes d'ergonomie, mais au final, il propose tout le nécessaire pour personnaliser les touches et ainsi offrir une expérience à la hauteur de nos attentes. Seule ombre au tableau, et pas des moindres, les options autour du stick sont un peu laborieuses à paramétrer. Il est à noter que la souris possède un léger liseré lumineux qui est orange clair par défaut, mais qui peut être personnalisé à volonté sur le spectre RGB.





Au final, la souris Np93 Neptunium Alpha est un modèle qui se veut innovant, accessible , mais nécessite néanmoins de revoir ses habitudes. C'est d'abord amusant, puis déroutant, pour au final ne pas apporter de grands bouleversements dans les sensations en jeu. Au bout d'un moment, nous sommes ravis de pouvoir retourner à une souris plus conventionnelle et reprendre nos bonnes vieilles habitudes. Néanmoins il est certain que l'invention n'est pas dénuée d'intérêt et qu'il faudrait même créer des jeux s'adaptant à cette innovation plutôt que l'inverse.

Les plus Innovante

Accessibilité du stick et des touches

Les patins en céramiques

Les finitions

Les poids Les moins Le bouton du stick qui ne sert à rien

Un peu déroutant, au moins au début

Reste un gadget tant que des jeux ne seront pas conçus pour