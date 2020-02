TEST de Mega Man Zero/ZX Legacy Collection : une compilation qui vaut le détour ?

Le choix des pixels





Capcom continue de nous sortir des compilations alléchantes sur diverses plateformes. Dans le viseur ? Encore du Mega Man, mais cette fois-ci, les fameuses productions qui avaient vu le jour sur Game Boy Advance et Nintendo DS. Nos premières impressions sur cette compilation n’étaient pas très positives... Puis nous y avons rejoué, au final, ce Mega Man Zero/ZX Legacy Collection avait quelques arguments pour séduire. Nous avons décortiqué ce nouveau produit vidéoludique dans tous les sens afin de vous livrer notre verdict définitif. Alors ?

Capcom nous laisse le choix, merci !

Pour la partie visuelle, il y a du bon, et un brin de mauvais. Avant toute chose, il faut savoir que ces titres ont été conçus pour de petits écrans. Forcément, quand le tout est affiché sur un téléviseur, les pixels sont étirés pour avoir un rendu (plus ou moins) adapté. Deux filtres sont disponibles pour éviter de nous piquer les mirettes. Le premier unifie les couleurs, rendant certaines modélisations très, très moyennes. Ici, nous avons l’impression de voir des personnages et des décors en pâte à modeler, baveux de temps à autre, ce n'est clairement pas la joie. Le deuxième, lui, permet d'exhiber des scanlines qui homogénéisent les pixels, les contours, les nuances... Sincèrement, c'est beaucoup plus agréable à regarder.

Si le joueur trouve les graphismes trop « piquants » à l’œil, il y a la possibilité de réduire la taille de l'image ; plus c'est petit, plus c'est joli. En d'autres termes, plusieurs options visuelles sont là pour satisfaire nos moindres désirs, Capcom nous laisse le choix, merci ! Petit point concernant les Mega Man ZX. Qui dit Nintendo DS, dit deux écrans. Les développeurs ont dû remuer leurs méninges pour ajuster le tout dans un seul bloc. Ainsi, dans les paramètres, nous pouvons choisir l'emplacement du deuxième écran (qui au passage peut être contrôlé avec le joystick droit). Dans un coin... Deux affichages séparés ou fusionnés... Ici aussi, nous avons l'embarras du choix, tout a été pensé pour notre confort.

Petite nouveauté fort pratique dans les environs, les sauvegardes dites « assistées ». À quoi servent-elles concrètement ? Au lieu de s’inquiéter à enregistrer manuellement la partie, le jeu va éparpiller des checkpoints dans les niveaux qui vont sauvegarder automatiquement notre progression. Si le joueur meurt, la dernière save est chargée. Ce type de fonctionnalité est utile pour les personnes qui n'ont pas envie de se prendre la tête et aller à l'essentiel.

Du neuf et des bonus





Capcom ne se contente pas que d'adapter de vieux jeux, mais apporte aussi de la nouveauté pour faire vibrer les gamers qui veulent des sensations fortes. C'est là que le mode Z Chaser entre en scène. L'objectif est simple, nous devons atteindre un objectif avec un autre challenger contrôlé soit par l'ordinateur, soit par un autre joueur (en local uniquement, dommage). Le premier qui bat le boss a gagné ! En outre, il est possible de se connecter sur la Toile pour essayer de surpasser les records de divers concurrents survoltés. Bref, une fois lancé, il est dur de décrocher.

Du côté des bonus, nous avons droit à un Lecteur Audio pour écouter les différentes mélopées d'antan (qui ne marquent pas forcément les esprits), et à une galerie exposant des artworks et autres croquis en top qualité ; le genre de petit plus que les aficionados et les artistes adorent découvrir. Pour finir, notez que nous avons la possibilité de sélectionner une version avant de débuter une partie. Europe, US ou Japon, toutes les éditions sont disponibles pour notre plus grand bonheur.

Nous avions peur... Peur de voir une compilation bâclée et sans grand intérêt. Finalement, Mega Man Zero/ZX Legacy Collection est plus que satisfaisant. Capcom a pour but de faire découvrir ces aventures à la nouvelle génération, et de contenter les vieux joueurs en ajoutant quelques options par-ci, par-là pour faire plaisir à tout le monde. Le pari est réussi !



