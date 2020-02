Mega Man Zero/ZX Legacy Collection : la compilation lancée en vidéo

Outre la sortie de Mega Man 11 en 2018, Capcom a surtout remis sa saga sur le devant de la scène ces dernières années en lançant de multiples compilations sur les plateformes actuelles. La dernière en date se nomme Mega Man Zero/ZX Legacy Collection et vient de faire son arrivée en ce 25 février sur PS4, Xbox One, Switch et PC.

Regroupant les quatre jeux Mega Man Zero, Mega Man ZX et ZX Advent parus à l'origine sur GBA et DS, vous y retrouverez un savant mélange de plateforme et d'action, un mode Casual pour profiter sans prise de tête, en plus de l'inédit Z Chaser. Les épisodes ZX disposent quant à eux de différentes options d'affichage pour compenser la perte du double écran d'origine. Et bien entendu, une galerie permet d'apprécier plus de 650 illustrations et diverses mélopées à même de régaler les fans.

Malheureusement, il faudra vous tourner vers l'import si vous souhaitez souhaitez acquérir une version physique, Mega Man Zero/ZX Legacy Collection n'étant disponible qu'au format numérique pour la somme de 29,99 €. Vous pouvez retrouver nos impressions avant de vous décider : TEST de Mega Man Zero/ZX Legacy Collection : une compilation qui vaut le détour ?