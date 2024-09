TEST Dead Rising Deluxe Remaster : plutôt proche d’un remake que d’un remaster

Le Retour des morts-vivants





Dead Rising est une production qui a vu le jour en 2006 et a su marquer les esprits à l’époque. Et pour cause, c’était la première fois que nous voyons autant de zombies affichés à l’écran ; de quoi impressionner les joueurs. Capcom a pris la décision de porter cette expérience sur nos machines actuelles, mais avec pas mal d’altérités. En effet, les développeurs se sont remués les méninges pour nous en mettre plein la vue, et il faut dire que le résultat a de quoi bluffer ! Bref, nous avons passé du temps avec Dead Rising Deluxe Remaster, il est l’heure de vous en parler.

C’est digne d’un remake.



Continuons sur notre lancée et parlons des graphismes. L’aventure commence et il faut dire que notre mâchoire est restée grande ouverte. Et pour cause, la firme a retravaillé absolument tout en utilisant son moteur phare du moment, le RE Engine. Ainsi, la modélisation des personnages a été modifiée, les corps ont été repensés, les décors sont mieux travaillés, c’est impressionnant. Les jeux de lumière sont aussi mieux gérés et les textures sont clinquantes. Sincèrement, Capcom appelle ça un « remaster », mais à ce niveau, c’est digne d’un remake ! Mais une fois n’est pas coutume, voici un comparatif pour vous donner une idée de la chose.

En outre, point de paramètres visuels dans les parages, la firme nous impose un rendu en 4K et 60 fps. Ainsi, le jeu est fluide, et l’arrière-plan est pétant. Concernant le nombre d’éléments à l’image, c’est toujours aussi impressionnant. Une énorme quantité de morts vivants traînent des pieds, c’est vraiment spectaculaire. Des défauts ? Nous avons constaté un tout petit et léger clipping, mais rien de bien méchant. En d'autres termes, de la pure folie ! Autre nouveauté et pas des moindres, le titre a été intégralement doublé, le tout dans la langue de Molière. Ce n’est pas tout, les musiques ont, elles aussi, été remasterisées, et les bruitages ont été repensés. Si vous avez le matériel à la maison, l’audio est dorénavant en « 3D » pour bien vous immerger dans cet univers. Nous y avons joué avec un casque adéquat, nous pouvons dire que l’effet est terrible dans les esgourdes.

Pour ce qui est de la prise en main, nos amis ont ajouté de la souplesse dans les déplacements. En effet, notre beau Frank West peut désormais bouger... tout en visant ; et ça fait du bien. Nous avons la faculté de réaliser des actions tout en parlant avec notre talkie-walkie sans être interrompu par quoi que ce soit, la résistance des objets est affichée, les menus ont été repensés pour un peu plus de clarté, il est possible d'avancer le temps à certains endroits, et il y a (enfin) des sauvegardes automatiques ; de quoi alléger, un peu, la pression dans le jeu. Pas de panique, si vous souhaitez enregistrer votre progression manuellement, c’est possible.

Pour finir, 2024 oblige, divers éléments ont été retirés pour éviter de choquer la nouvelle génération. Quelques lignes de dialogue (anti-communistes) de Cliff Hudson ont été supprimés, les tenues légères de certaines demoiselles ont été modifiées, et il n’est dorénavant plus possible d’obtenir des Prestige Points (permettant de booster son personnage) via des photos dites « Érotiques ». Dans le jeu de base, nous pouvions prendre des clichés coquins et avoir quelques points, c'est fini tout ça !

Vous l’aurez donc compris à travers notre texte, oui, l’équipe n’a vraiment pas chaumé pour amener un portage de qualité dans nos machines actuellement. Les nouveaux joueurs découvrent un sympathique défouloir, tandis que les vieux fans replongent avec joie dans ce monde décalé avec un rendu explosif ; malgré la censure qui rode dans les environs. En somme, avec son scénario très bateau, Dead Rising Deluxe Remaster reste un jeu délirant à faire, sans se prendre la tête, et qui amuse quelques heures. Au passage, petite mention spéciale aux différents costumes qui ont de quoi faire sourire.

Les plus C’est un remake, pas un remaster, quelle claque visuelle !

Une prise en main plus souple, plus agréable

Des menus mieux pensés

Un jeu intégralement doublé

Bruitages, musiques remasterisés, audio 3D, un bonheur

Les costumes, des barres

La sauvegarde automatique, de quoi respirer un peu Les moins La censure, dommage pour les vieux fans

Il faut attendre novembre pour l'édition physique...

Notation Verdict 16 20