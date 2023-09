TEST Logitech Pro X Superlight 2 : ultra précise, ultra légère, la souris parfaite ?

Au début du mois, Logitech dévoilait de nouveaux produits, dont la Pro X Superlight 2, une nouvelle souris pour gamers au poids plume qui embarque toutes les technologies modernes du constructeur suisse. Une souris taillée pour la compétition, surtout pour les jeux de tir, mais pas seulement, et conçue en partenariat avec des professionnels de l’e-sport. Mais, pour le commun des mortels, vaut-elle le coup ? Réponse dans notre test.

La Pro X Superlight 2 est donc une excellente souris pour gamers.

À l’ouverture de l’emballage, nous avons bien vérifié que Logitech nous avait envoyé la bonne souris, car la Pro X Superlight 2 ressemble comme deux gouttes d’eau à sa petite sœur. Le constructeur suisse n’a pas changé le châssis de sa souris, et il a bien fait, tant il était déjà excellent. Nous avons là un modèle plutôt petit (12,5 cm de longueur, 63,5 cm de largeur et 4 cm de hauteur) avec un revêtement en plastique noir mat de très bonne qualité, et qui ne garde pas trop les traces de doigt. Tout est dans la sobriété, il n’y a même pas d’effets RGB, seul le logo Logitech G est là pour nous rappeler qu’il s’agit d’une souris gaming, même si la qualité de la finition et les deux boutons sous le pouce sont quand même des indices. Et oui, la Pro X Superlight 2 est conçue pour les droitiers uniquement, c’est un peu dommage.

Le constructeur a beaucoup mis en avant le poids plume de sa souris, et ça se comprend. La Pro X Superlight 2 ne pèse que 60 grammes, c’est ultra léger, l’utilisateur déplace la souris sans effort, mais les patins en PTFE assurent une glisse aussi précise que fluide. La prise en main est parfaite, les doigts tombent parfaitement sur les boutons et la glisse est agréable, même si un petit bouton supplémentaire sous la molette aurait été un plus appréciable, ne serait-ce que pour changer les DPI à la volée et ne pas sacrifier ceux sous le pouce. Une molette crantée et à défilement vertical uniquement, classique mais efficace, et la texture en caoutchouc est agréable.

Les boutons de la Pro X Superlight 2 utilisent la technologie Lightforce hybride optiques/mécaniques, pour une rapidité d’exécution et une grande fiabilité, tout en économisant l’énergie. En clair, c’est un laser qui est coupé et qui envoie l’information, mais la sensation est la même qu’avec un clic classique. Difficile d’y voir une énorme révolution, mais le clic est agréable et rapide, avec un bon rebond pour spammer les commandes, même si les clics gauche et droit sont un poil bruyants dans un environnement calme. Sous la souris, nous retrouvons un cache pour y placer le dongle USB (pratique pour le transport), et c’est ici que le palet de charge Powerplay est à placer, si vous avez un tapis de souris compatible.

La souris Pro X Superlight 2 est livrée avec un câble USB-C (non tressé), mais ce dernier sert surtout au rechargement ou à accueillir le dongle sans fil. Car oui, la souris de Logitech est bien plus sympathique à utiliser sans fil, pour profiter au mieux de sa légèreté. Le petit dongle permet de profiter également du taux de rafraîchissement à 2 000 Hz. Le constructeur a opté pour un capteur Hero 2 à 500 IPS et jusqu’à 32 000 DPI, un chiffre absurdement élevé qui n’est jamais atteint par l’utilisateur, mais au moins, ce dernier a l’embarras du choix dans les réglages, avec cinq paliers de sensibilité en mémoire, à paramétrer à 5 DPI près ! La précision est au rendez-vous, et il est évidemment possible d’enregistrer tout cela via des profils dans le logiciel G Hub.

Ce dernier a d’ailleurs droit à une belle mise à jour pour accompagner la Pro X Superlight 2, rajoutant un paquet de réglages. L’utilisateur peut régler le taux de rapport en filaire ou sans fil, calibrer le capteur Hero selon la surface, régler la distance de décollage de la souris, affiner les DPI selon les axes X et Y (horizontal et vertical), de quoi créer des profils uniques et parfaitement adaptés à chaque utilisation, et à chaque jeu. Si la patience n’est pas votre fort, des préréglages Logitech G sont proposés, et les utilisateurs peuvent partager leurs profils à la communauté, il y en a déjà pas mal pour les jeux les plus populaires. Bien sûr, le paramétrage des touches est aussi là, avec des actions classiques et des macros, pas de grosses nouveautés ici.

La Pro X Superlight 2 est donc une excellente souris pour gamers, mais cela ne surprendra personne. Le premier modèle était déjà idéal, Logitech n'a fait que l'améliorer avec ses technologies récentes. Les DPI ultra élevés sont un peu gadget, mais les nombreux réglages, très pointus, dans G Hub sont un vrai plus, la précision est au rendez-vous, tout comme le confort d'utilisation. La légèreté de la souris est appréciable, et que dire de l'autonomie ! Logitech annonce 95h avec une seule charge, il est difficile de compter précisément, mais nous n'avons pas rechargé la Pro X Superlight 2 de toute la semaine, malgré une utilisation quotidienne et intensive. Si vous êtes à la recherche d'une petite souris pour les FPS, légère et précise, la Pro X Superlight 2 est une excellente pioche... malgré ses deux uniques boutons additionnels.

Vous pouvez retrouver la Logitech Pro X Superlight 2 à 169 € sur Amazon et à la Fnac.

Les plus La prise en main idéale

La légèreté (60 g !)

Les clics agréables, avec un excellent rebond

Le capteur très précis

Le logiciel G Hub complet Les moins Un bouton supplémentaire n'aurait pas été du luxe

Seulement pour les droitiers

Notation Verdict 18 20