Logitech : une souris ultra légère, un clavier compact et un ancien casque pour les fans de Barbie

Logitech fait sa rentrée, et il la fait en couleurs ! Le constructeur suisse vient de dévoiler aujourd'hui deux nouveaux périphériques pour gamers, à savoir une souris et un clavier, qui sont déclinés en trois coloris différents. Et son dernier casque haut de gamme en date a aussi droit au même traitement.

Mais d'abord, revenons sur les nouveautés. Logitech présente la souris Pro X Superlight 2, qui conserve le même design très sobre du premier modèle, mais sous le capot se cache un tas de nouveaux composants qui rendent la souris encore meilleure pour les joueurs à la recherche de précision et de fiabilité. La Pro X Superlight 2 embarque ainsi des switches hybrides Lightforce optiques-mécaniques un capteur HERO 2 de 32 000 DPI et 500 IPS, un port USB-C, une batterie avec une autonomie de 95 heures, une compatibilité Powerplay, des patins en PTFE, un taux de rafraîchissement de 25 KHz, et toujours un poids plume de 60 grammes. Une Pro X Superlight 2 conçue en collaboration avec des professionnels de l'e-sport, le joueur Saken (League of Legends, Karmine Corp) déclare :

La souris a toujours été l’outil le plus important pour un joueur d’e-sport et la Pro X Superlight 2 répond à toutes mes attentes. En effet, c’est la souris la plus légère et précise que j'ai pu essayer, très facile à utiliser.

En plus de cette souris, Logitech présente également le clavier Pro X TKL Lightspeed, là encore taillé pour l'e-sport et les LAN avec un format Tenkeyless plus compact. Mais nous retrouvons toutes les fonctionnalités importantes, avec des touches programmables, un éclairage RGB Lightsync, des raccourcis multimédia et une molette de volume, sans oublier la technologie sans fil Lightspeed, mais le clavier peut également se connecter en Bluetooth (ou en USB avec le câble inclut). Dans le Pro X TKL Lightspeed, Logitech a casé des keycaps PBT dual-shot pour laisser paraître l'éclairage, et les joueurs peuvent opter pour des switches tactiles (GX Brown), linéaires (GX Red) ou clicky (GX Blue).

Logitech met également à jour son logiciel G Hub sur PC, pour accompagner ces nouveaux produits. Les utilisateurs peuvent désormais découvrir une nouvelle interface pour personnaliser la sensibilité et le DPI, avec des axes X et Y séparés. Le capteur HERO 2 peut également copie les paramètres d'une autre souris pour retrouver les sensations que vous aviez avec votre précédent périphérique, et des touches F paramétrables font leur apparition pour toujours plus de raccourcis. Enfin, le constructeur suisse communique sur la conception durable de ses produits, la série Pro est conçue avec du plastique recyclé post-consommation, tandis que les emballages en papier viennent de forêts certifiées FSC, tous les produits de Logitech sont ainsi neutres en carbone.

Pour en revenir aux périphériques, la souris Pro X Superlight 2 est vendue 169 €, le clavier Pro X TKL Lightspeed coûte 229 €, et ils sont déjà disponibles en noir, blanc ou rose, trois coloris qui devraient ravir tout le monde. Et le récent Pro X 2 Lightspeed (à 269,99 € sur Amazon et compatible avec un tas d'appareils) est lui aussi décliné en rose, il n'était qu'en noir ou blanc pour le moment. Le constructeur suisse nous a quand même affirmé qu'il n'y avait aucun rapport avec la hype actuelle entourant Barbie.

Lire aussi : TEST Logitech Pro X 2 Lightspeed : le casque ultime pour les gamers ?