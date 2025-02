Logitech améliore son tapis Powerplay pour les souris sans fil

Il y a quelques années, Logitech a lancé le tapis Powerplay, qui se connecte en USB au PC et qui permet de recharger constamment une souris compatible. Un accessoire indispensable pour les joueurs qui en ont marre des câbles, le constructeur suisse dévoile aujourd'hui une version améliorée.

Le Powerplay 2 de Logitech ne va clairement pas révolutionner cette technologie sans fil, mais il a trois gros arguments à faire valoir : un design affiné, une surface de recharge plus grande et un prix réduit. Pour rentrer dans les détails, le tapis Powerplay 2 mesure 3,5 mm d'épaisseur et offre une zone de recharge 15 % plus grande. Voici une présentation du produit :

POWERPLAY 2 utilise un champ électromagnétique basse fréquence capté par la pièce de charge POWERPLAY 2, permettant aux joueurs de recharger leur souris en continu tout en profitant des performances maximales de la technologie sans fil LIGHTSPEED de Logitech G. Il suffit de brancher le système de charge POWERPLAY 2, d’insérer la pièce de charge dans la souris et la recharge démarre instantanément – pas de complications, juste de la performance pure. La pièce de charge peut être facilement transférée d’une souris à l’autre. Désormais compatible avec 10 modèles Logitech G (et plus à venir), POWERPLAY 2 s’adapte à chaque style de jeu pour une expérience fluide et ininterrompue – sans jamais se soucier de l’autonomie.

La date de sortie du tapis de recharge Powerplay 2 est fixée au 11 mars 2025, vous pouvez déjà le précommander contre 109,99 €, ou en bundle avec la souris G309 à 174,05 € sur Amazon.