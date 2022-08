Logitech dévoile ses nouvelles souris sans fil G502 X

La G502 est une souris incontournable dans le catalogue de Logitech, qui a déjà eu droit à plusieurs améliorations. Une version Proteus Spectrum avec des LED, puis une Lightspeed sans fil, ou encore une Hero avec un capteur ultra précis. Et justement, le constructeur suisse présente aujourd'hui les G502 X, avec un tas de nouveautés sous le capot.

Logitech dévoile ainsi les G502 X, G502 X Lightspeed et G502 X Plus. Trois modèles équipés de switches hybrides optiques-mécaniques Lightforce. Une grosse nouveauté pour le constructeur, qui détaille ces interrupteurs :

Lightforce est une technologie révolutionnaire combinant les bénéfices d’un système d’interrupteur optique avec une sensation d’actionnement plus importante, à l’image de version mécanique très appréciée par les joueurs. Les switches hybrides Lightforce offrent rapidité, performance et fiabilité tout au long de la vie de la souris. Lightforce utilise des pièces de contact galvaniques à l’intérieur de l’interrupteur qui fonctionnent comme des interrupteurs mécaniques, afin de conserver cette sensation de netteté. Il en résulte des clics optiques et mécaniques conçus à l’unisson, offrant des performances de jeu ultimes. Les switches hybrides de Lightforce offrent une fiabilité et un actionnement optique à faible latence. Ces spécificités se combinent à des clics mécaniques nets et tactiles.

En plus de cela, les G502 X disposent d'un bouton de changement de DPI amélioré, désormais réversible et amovible, d'une molette de défilement redessinée, d'un poids réduit grâce à un exosquelette à paroi mince, d'une recharge USB Type-C pour les versions sans fil et d'un capteur Hero 25K. Le modèle Lightspeed bénéficie d'un temps de réponse 68 % plus rapide par rapport à la génération précédente, et le récepteur est compatible avec les G915, G915 TKL ou G715, sans oublier le tapis de souris Powerplay pour une autonomie illimité. Enfin, la G502 X Plus embarque la technologie Lightsync RGB avec huit LED personnalisables s'adaptant en fonction du jeu.

Les G502 X, G502 X Lightspeed et G502 X Plus sont déjà disponibles sur le site de Logitech ou chez les revendeurs habituels, en noir ou en blanc. Comptez 79,99 € pour la G502 X, 149 € pour la G502 X Lightspeed et 169 € pour la G502 X Plus.