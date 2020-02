TEST de Mega Man Zero/ZX Legacy Collection : la meilleure édition se trouve sur Switch

Capcom n'oublie pas la console de Nintendo et propose également Mega Man Zero/ZX Legacy Collection sur Switch. Bien évidemment, nous nous sommes aussi attardés sur cette édition afin de vous livrer nos impressions. Une bonne petite compilation en vue sur cette plateforme ? Comme vous venez de le lire dans le titre : « la meilleure ».

Cette compilation surpasse légèrement les autres éditions.

Tout d'abord, en mode TV et tout comme chez les voisins, le rendu est très moyen avec le filtre qui unifie les pixels, et est pas mal avec les scanlines. Cette version se distingue des autres, car en mode Portable, le joueur retrouve les mêmes sensations qu'à l'époque grâce à la petitesse de l'écran de la Switch. De plus, il est possible de gérer la taille de l'image. Ainsi, pour les Mega Man Zero, nous avons vraiment l'impression de tenir une Game Boy Advance entre les mains, c'est très agréable et le rendu est vraiment au poil.

Pour les jeux DS, Mega Man ZX, la visibilité est correcte, le deuxième écran est petit, certes, mais ce n'est pas dérangeant à la rétine. Seul point que nous regrettons, nous n'aurions pas été contre la possibilité de se servir de l'écran tactile pour naviguer plus aisément dans ce second screen, au lieu d'utiliser le deuxième joystick.

Concernant la jouabilité, elle n'est pas du tout mauvaise avec les Joy-Con. Les doigts bougent sans problème pour exécuter des actions à la suite, bref, c'est simple comme bonjour. Dans le mode Z Chaser, nous pouvons jouer à deux en local. Seulement voilà, gros point noir, il faut obligatoirement une autre manette (ou paire de Joy-Con) pour s'amuser avec un camarade. Pourquoi ne pas avoir inclus une option permettant d'user d'un seul mini pad ? Vraiment dommage pour le coup, surtout quand nous sommes en extérieur ; nous n'avons pas forcément une manette Pro Controller dans le sac...

Vous l'aurez donc compris, Mega Man Zero/ZX Legacy Collection sur Switch est très bon. Cette compilation surpasse légèrement les autres éditions puisque des sensations perdues refont surface, merci le côté nomade de la console. Bref, si vous aimez ces aventures d'antan, nous vous conseillons de les refaire sur la belle de Big N.

