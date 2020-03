TEST de Metro Redux : deux jeux cultes sur Switch, pour un portage prévisible

En 2014, Deep Silver et 4A Games sortaient sur PC, PlayStation 4 et Xbox One Metro Redux, une compilation incluant les versions remastérisées de Metro 2033 et Metro: Last Light, lancés respectivement en 2010 et 2013. Six ans plus tard, voilà que celle-ci débarque sur Switch, pour un résultat très prévisible.

En Portable, les jeux sont vraiment sympathiques.

C'est bien évidemment ici la partie technique de Metro Redux qui nous intéresse, et en mode Portable, eh bien Metro 2033 Redux et Metro: Last Light Redux sont vraiment sympathiques. Un gros travail a été fait à l'époque sur le premier opus, qui est graphiquement au même niveau que sa suite. Alors certes, les visages sont très banals et les animations sont toujours un peu rigides, comme en 2014, mais le framerate est parfaitement stable et l'image est très fine, sans aliasing notable.

Sur une TV, eh bien c'est un peu une autre histoire. Les deux titres accusent leur âge, surtout Metro 2033, qui affiche des textures un peu brouillonnes, mais surtout quelques ralentissements qui, même s'ils ne sont pas nombreux si gênants, existent, ce qui est quand même dommage pour un jeu aussi vieux. Metro: Last Light Redux souffre quant à lui des mêmes soucis, même si le framerate reste globlament plus stable, pour une expérience globale plus plaisante. Mais comme souvent avec les portages sur Switch, l'achat vaut le détour si vous comptez y jouer principalement en mode Portable, ou si vous n'avez pas d'autres consoles sous la main, car sinon, pour y jouer sur le canapé devant une TV, il vaut mieux opter pour une version PS4 ou Xbox One.

Particularité de cette version Switch, Metro Redux propose des commandes liées au gyroscope de la console de Nintendo. Que ce soit en Portable, avec la manette Pro Controller ou avec les Joy-Con détâchés, le joueur peut ajuster sa visée en bougeant la console ou la manette, ce qui est un peu rigolo lors des phases passives (dans les abris), mais pas vraiment pratique dans les combats nerveux. Mieux vaut passer quelques minutes dans les options pour ajuster la sensibilité de la visée classique (très rigide de base) pour avoir un meilleur confort de jeu, l'idéal étant de mettre de côté les petits Joy-Con au profit de la manette Pro Controller. Dernier point à noter, les deux jeux tiennent sur la cartouche, ce qui est suffisamment rare pour être souligné, et s'affichent séparément dans le menu de la console, pour accéder directement au jeu souhaité.

Metro Redux sur Switch, c'est donc un portage comme tant d'autres, qui est intéressant pour les joueurs qui n'ont pas d'autres consoles ou qui veulent jouer en mode Portable. Le rendu sur une TV des deux titres de 4A Games n'est pas vraiment optimal, mais en Portable, les jeux sont vraiment sympathiques, notamment grâce à leur ambiance oppressante de souterrains en ruines et envahis de monstres. Les jeux sont cultes, de très bonne facture, la durée de vie est au rendez-vous et l'atmosphère est unique, si vous n'avez jamais fait Metro 2033 et Metro: Last Light, cette compilation Switch reste fort intéressante.

Lire aussi : TEST - Metro: Redux - Un ticket pour Moscou acheté, le deuxième offert

Amaury M. (Clint008)

Rédacteur PC - Testeur Explorateur de musique plus ou moins bruyante, collectionneur de casquettes et vénérateur de Blade Runner. J'aime les zombies et Cthulhu. Suivre ce rédacteur :

Les plus Deux excellents jeux sur une seule cartouche

Les titres sont plutôt joli en mode Portable Les moins Framerate qui chute parfois en mode TV

Metro 2033 se fait un peu vieux