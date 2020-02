Metro Redux : l'édition Switch décortiquée par Digital Foundry

Metro Redux s'invite très prochainement sur Nintendo Switch. En janvier dernier, nous en apprenions un peu plus sur les résolutions et le framerate. Cette fois-ci, ce sont nos amis de chez Digital Foundry qui ont décortiqué cette adaptation et partagent quelques informations intéressantes. Que faut-il retenir ?

Tout d'abord, premier point à prendre en compte, ce n'est pas un studio tiers qui s'est penché sur le développement Switch, mais bel et bien 4A Games. Ensuite, par rapport aux versions Xbox One/PS4, Metro Redux est moins net sur Switch, mais l'aliasing a été réduit au minimum ; les bords sont donc plus agréables à l’œil.

En mode Portable, du 720p sera affiché devant nos yeux. Cependant, la résolution peut baisser de temps à autre selon les situations pour proposer un jeu stable. Par ailleurs, le tout tournera en 30 fps : du constant en mode TV, quelques légères chutes par moment en mode Portable. Pour finir, les temps de chargement sont un poil plus longs sur Switch. Mais pour le coup, nous vous invitons à visionner ces quelques minutes en notre compagnie.

La date de sortie de Metro Redux est fixée au 28 février 2020.