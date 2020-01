Metro Redux : résolutions et framerate de l'édition Switch

Vous avez peut-être loupé l'information, mais oui, Metro Redux s'invitera sur Nintendo Switch. Quelques informations et une bande-annonce ont été partagées il y a peu pour chauffer un brin les joueurs. En attendant la venue de cette compilation regroupant Metro 2033 et Metro: Last Light, nous en apprenons un peu plus sur les résolutions et le framerate.

Nos amis de chez Wccftech ont contacté Koch Media afin d'en savoir un peu plus sur la chose, et ils ont eu une réponse. Alors ? Eh bien, Metro Redux affichera du 720p en mode Portable et du 1080p en mode TV. Et le framerate ? Que ce soit d'un côté ou de l'autre, le titre tournera en 30 fps.

Bref, nous avons hâte de découvrir cette édition Switch ! Pour rappel, la date de sortie de Metro Redux est fixée au 28 février 2020.