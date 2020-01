Metro Redux confirmé et daté sur Switch, Metro 2033 et Last Light arrivent sur l'eShop

Les fuites ne laissaient plus vraiment de place au doute : Metro Redux vient bel et bien d'être confirmé sur Nintendo Switch.

La compilation comprenant Metro 2033 et Metro: Last Light sera portée par les développeurs originaux de 4A Games, et comprendra donc deux campagnes, l'intégralité des DLC, ainsi que les jouabilités Survie et Spartiate pour une approche survival horror ou action. L'édition physique sera livrée avec l'ensemble de l'expérience sur une cartouche de 16 Go, et si vous précommandez votre exemplaire, vous aurez droit à l'édition Ranger Cache avec un ensemble de badges, un fourreau pour le jeu, une jaquette alternative recto verso, quatre cartes postales recto verso et un poster A2 recto verso.

Si vous préférez le format numérique, les deux jeux seront disponibles en achat séparé sur l'eShop. Tout ce beau petit monde débarquera à la même date, le 28 février 2020 sur Nintendo Switch.