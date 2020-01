Metro Redux : poids et prix des éditions Switch de Metro 2033 et Last Light

Le 16 janvier dernier, nous avons appris (officiellement) la venue de Metro Redux sur Nintendo Switch. Cette compilation comprendra Metro 2033 et Metro: Last Light, mais il sera possible de les acheter à part sur l'eShop. Les titres viennent d'être référencés, nous en apprenons un peu plus sur les tarifs et les poids.

Ainsi, pour ceux qui veulent succomber :

Metro 2033 :

Poids : 6,2 Go ;

Prix : 24,99 €.

Metro: Last Light :

Poids : 7,6 Go ;

Prix : 24,99 €.

La date de sortie est fixée au 28 février 2020.

