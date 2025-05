TEST MSI Claw 8 AI+ : une console portable aussi puissante qu'imposante

Une brique avec des LED entre les mains





Au milieu de la guerre qui oppose le Steam Deck de Valve et les ROG Ally d’ASUS, MSI a tenté de s’imposer avec son propre PC-console portable, la Claw. Un modèle qui s’est fait très discret, mais le constructeur ne lâche pas l’affaire et lance en 2025 une version améliorée, la Claw 8 AI+, avec un écran de huit pouces et des logiciels utilisant l’intelligence artificielle (c’est la mode), d’où son nom. MSI nous a envoyé un exemplaire en guise d’un test et, après avoir passé un long moment avec la Claw 8 AI+, voici notre avis.

La Claw 8 AI+ est une console monstrueuse.

La MSI Claw 8 AI+ est la première console portable de ce type qui arrive entre nos mains, notre seul point de comparaison est la Nintendo Switch 1, qui ne joue évidemment pas dans la même catégorie. Alors, à l’ouverture du carton, c’est la surprise : la Claw 8 AI+ est une console monstrueuse. L’engin mesure 30 cm de largeur, 126 cm de hauteur et 24 cm de profondeur, pour un poids total de 795g sur la balance. Grande et lourde, la console ne se prend pas instinctivement en main, il faut à la fois la maintenir avec les paumes et trouver comment bien positionner les doigts sur les touches et les gâchettes, les premières d’utilisation ne sont pas très agréables. Et après ? Eh bien nous nous sommes habitués à la Claw 8 AI+ après quelques jours, mais avec près de 800 grammes au bout des bras, impossible d’enchaîner les sessions trop longues, il va falloir reprendre la musculation. En théorie, il serait possible de poser la console sur son stand et de jouer à la manette grâce au Bluetooth, mais MSI n’a fourni aucun accessoire et la machine n’est pas faite pour être posée à la verticale.

Cet aspect imposant a au moins un avantage : la MSI Claw 8 AI+ paraît particulièrement robuste, la console est principalement composée d’un plastique noir mat à l’arrière, tandis que les manettes (qui font bloc avec la console, au contraire des Joy-Con des Switch) sont recouvertes d’un plastique beige mat… de qualité, mais esthétiquement douteux. De manière globale, la Claw 8 AI+ n’est pas une belle machine, MSI a peut-être encore des améliorations à apporter au design, d’autant que la morosité du beige/marron est à l’opposé des lumières RGB qui resplendissent sur les touches et autour des joysticks. Mais est-ce vraiment important ? Sans doute, car pendant l’écriture de ce test, MSI a dévoilé une Claw 8 AI+ Polar Tempest Edition, avec un revêtement blanc qui donne moins cet aspect de brique avec les LED.

Concernant les manettes, pas de surprise ici, c’est du classique, avec des joysticks à effet Hall asymétriques, une croix directionnelle en plastique noir brillant similaire à celle présente sur les manette Xbox, des touches ABXY (même disposition que chez Microsoft) et quatre petits boutons… pas simples d’accès. Appuyer du pouce sur ces raccourcis de droite est compliqué dans le feu de l’action, le doigt tape dans le joystick, c’est dommage, car le bouton en haut à droite est Start ! Nous retrouvons de l’autre côté Select, mais MSI a ajouté deux autres boutons pour ouvrir le logiciel Center M et un menu rapide, nous reviendrons sur l’aspect software plus tard.

Continuons de faire le tour de l’engin, avec d’abord à l’arrière : deux boutons additionnels, M1 et M2, sont à paramétrer pour ajouter des fonctionnalités au bout des doigts, c’est plutôt bienvenu, cela permet par exemple de déporter le bouton Start. La tranche inférieure est dénuée de fonctionnalités, il faut se tourner vers la tranche supérieure pour trouver le bouton d’allumage, un port Jack 3.5, deux boutons pas très accessibles pour régler le volume, un port microSD et deux ports Thunderbolt 4 (format USB-C) qui servent à la recharge et à la connexion de divers périphériques. Enfin, nous avons les bumpers RB et LB qui offrent un bon rebond, avec un clic audible pour davantage de précision (mais moins de discrétion) et les gâchettes RT et LT à effet Hall, légèrement texturées avec des picots et qui proposent une course plutôt courte. Pour les jeux d’action, c’est bien, mais lorsqu’il s’agit de doser l’accélération dans un jeu de course, il faut faire preuve de doigté.

