TEST Overwatch 2 : que vaut la version Switch ?

De l'or vert dans la poche





Overwatch 2 a été lancé il y a quelques jours sur ordinateurs et consoles, dans une version free-to-play. Le FPS multijoueur de Blizzard est donc disponible pour un maximum de personnes sur la plupart des plateformes, même sur Nintendo Switch. Une version qui propose quelques différences techniques par rapport aux autres, il lui fallait donc bien un test rien que pour elle.

La manette Pro est à garder non loin de soi.

Overwatch premier du nom était pour rappel lui aussi disponible sur Switch, arrivant trois ans après la sortie du jeu sur PC, PS4 et Xbox One. Cette fois, tous les joueurs sont logés à la même enseigne, mais force est de constater que le rendu d'Overwatch 2 n'évolue pas beaucoup. En mode Portable, le jeu est plutôt joli, avec des textures pas très optimales, mais sans aliasing venant gêner la rétine. C'est fin, mais quelques détails et petits éléments de décors manquent à l'appel pour optimiser le rendu, rien de bien grave heureusement. Le vrai souci, ce sont les menus qui affichent une police d'écriture vraiment petite, demandant de rapprocher sa Switch de son nez pour lire les défis inscrits, et aucun réglage n'est présent dans le menu d'accessibilité pour corriger cela. En mode TV avec la Switch branchée sur son dock, c'est une autre histoire. Les textures sont baveuses, l'aliasing pointe un peu le bout de son nez, nous avons affaire à une version avec les réglages graphiques au minimum, ça pique un peu les yeux. Dans les deux cas, le titre tourne à 30 fps, ce qui n'est pas idéal pour un jeu de tir à la première personne aussi nerveux. Et dans les deux cas, les menus ont tendance à ramer lors de la navigation, un problème déjà présent dans le premier opus.

Du côté des contrôles, Overwatch 2 permet de jouer avec des Joy-Con accrochés à la console en mode Portable, de les détacher en mode Table ou de sortir sa manette Pro pour jouer sur la TV. Clairement, les Joy-Con ne sont pas adaptés à un jeu comme OW2, les boutons trop petits empêchent de correctement utiliser les raccourcis sur la croix directionnelle (affichant notamment la roue des communications) ou le bouton « - » pour afficher le tableau des scores. Et après deux parties seulement, les doigts ont déjà mal. La manette Pro (ou n'importe quel autre modèle équivalent) est à garder non loin de soi, avec la Switch branchée sur une TV ou posée sur la table, pour un gameplay plus accessible et moins douloureux. La visée assistée au gyroscope, marque de fabrique de la Switch, est encore là, à activer dans les options. C'est une fonctionnalité très gadget ici, malgré la présence de nombreux paramètres pour régler la bonne sensibilité. Cependant, le joueur est invité à choisir son contrôleur au lancement du jeu, c'est-à-dire que si vous commencez à jouer en mode Portable, mais que vous décidez de sortir la manette Pro après une partie, il faudra quitter le jeu et le relancer pour choisir la nouvelle manette. Pour un jeu sur une console dénommée « Switch » et dont le principe est de changer de façon de jouer à la volée, c'est frustrant, mais au moins, le jeu ne met pas longtemps à se lancer.

Un jeu bien gratuit





Enfin, parmi les choses qui font plaisir, notons enfin la présence de la cross-progression, permettant de retrouver tout le contenu débloqué dans les autres versions (PC, PlayStation ou Xbox) sur Switch, là où le premier jeu demandait de redébloquer toutes les skins. Bon, le modèle économique a changé entretemps, il était évident que la progression partagée serait de la partie, mais c'est toujours agréable de retrouver l'avancée dans le Battle Pass en passant du jeu sur PC à Switch par exemple.

Une version additionnelle pour les nomades.

Par défaut, le cross-play est activé, pour jouer avec et contre des joueurs des autres plateformes, désactivant d'ailleurs la visée assistée lorsque vous jouez face à des opposants sur ordinateurs. Si vous préférez vous amuser contre d'autres joueurs Switch, il est évidemment possible de désactiver le cross-play dans les options, évitant au passage de lire quelques grossièretés du chat textuel PC.

Le chat vocal est de retour et il n'y a toujours pas besoin de passer par l'application sur smartphone, il suffit de brancher un casque avec microphone et d'effectuer quelques réglages de commandes dans les options, c'est assez appréciable, même si la plupart des joueurs jouant avec des amis préfèrent passer par une application tierce comme Discord. Enfin, et c'est important de le souligner, vous pouvez profiter pleinement d'Overwatch 2 sans abonnement au Nintendo Switch Online, comme de nombreux jeux free-to-play. En même temps, vu le modèle économique du jeu, cela aurait été un comble de devoir passer à la caisse, mais pour ce sujet, nous vous invitons à lire notre test complet du jeu.

Overwatch 2 sur Nintendo Switch, c'est le portage qu'il est toujours appréciable d'avoir dans un coin, surtout si vous êtes du genre à vouloir lancer une petite partie pour remporter des défis et avancer dans le Passe de combat. Le rendu est proche de celui du premier volet, un peu vilain sur une grande TV, mais sympathique en mode Portable, et une manette Pro est à avoir près de soi pour éviter les crampes. Une version additionnelle pour les nomades, mais difficile d'y passer des heures, surtout si vous avez d'autres consoles sous la main.

Overwatch 2 est disponible en free-to-play sur Nintendo Switch, vous pouvez retrouver des cartes eShop prépayées sur Amazon pour acheter le Passe Premium ou le Pack de l'Observatoire.

Lire aussi : TEST Overwatch 2 : de l'or transformé en dollars

Les plus Plutôt propre en mode Portable...

La cross-progression et le cross-play

Le chat vocal in-game Les moins … mais moins sur une TV

Le texte des menus est tout petit en mode Portable

Les menus qui rament

Impossible de changer de manette après le lancement

30 fps, avec des combats nerveux, c'est compliqué

Notation Graphismes (TV) 13 20 Graphismes (Portable) 15 20 Bande-son 16 20 Jouabilité 14 20 Durée de vie 15 20 Verdict 12 20