TEST Party Animals : Gang Beasts est-il détrôné ?

Jusqu’au 1er septembre 2023, Gang Beasts régnait en maître sur le genre des party game en mode baston. C’était assez facile me direz-vous, il n’avait aucun réel concurrent. L’arrivée de Party Animals change la donne, il va tout simplement envoyer à la retraite son mentor de 2015. Au-delà d’un solide gameplay, que nous vous détaillerons un peu plus bas, les petites têtes de poils que nous incarnons sont très attachantes. Un panel de créatures qui ne sont d'ailleurs pas forcément poilues, chiens, chats, lapins, loutres, mais aussi requins, raies mantas, morses et bien d'autres. Un véritable zoo humanoïde que nous pouvons relooker si le portefeuille le permet. En effet, l’argent durement gagné pendant les combats, permet d’acquérir de nouveaux costumes à nos persos préférés.

20 niveaux permettant de varier les plaisirs, en solo ou en équipe.

Les micro-transactions ne sont pas en reste, vous pouvez aussi passer vos économies réelles pour acheter la monnaie du jeu… ça commence à faire beaucoup de transactions pour être à la mode. Toujours est-il que cela n’est que cosmétique, avoir la classe en donnant des grosses baffes est au choix de chacun. Cela n’empêche pas de profiter pleinement du contenu et rire de bon cœur à chaque partie. Les joueurs abonnés au Game Pass Ultimate peuvent profiter du titre sur PC (grâce au Xcloud). Les autres doivent acquérir le jeu, mais peuvent rejoindre leurs amis des autres supports. En effet, le jeu est totalement multi-plateforme, un simple code de salon permet de rejoindre les parties. Seule la Playstation ne peut en profiter, en espérant qu'un jour le jeu arrive du côté de Sony...

Du point de vue des modes de jeu, il y a de quoi s’occuper un bon moment. Last Stand, qui comme son nom l’indique se résume par "que le meilleur gagne". Team score, où l'esprit d’équipe prend tout son sens. Arcade, qui se retrouve dans un coin mais nous n’avons pas bien compris pourquoi... Les deux maps qui composent ce choix, sont finalement assez similaires aux autres. L’une consiste à éliminer les adversaires en les envoyant sous une rame de métro ! L’autre demande d’éjecter les ennemis hors d’un saloon, afin qu’ils gèlent dehors dans le froid glacial. Des objectifs identiques sont proposés dans les autres modes (pourquoi Arcade, mystère…), sur des niveaux plutôt variés. Combat sur un gigantesque avion en vol, ou un sous-marin s’apprêtant à plonger, ou encore sur un pont suspendu qui s'effondre progressivement. Si vous avez été éliminé, vous pouvez toujours balancer des objets sur le terrain (ou en visant bien, assommer l’adversaire), afin de déstabiliser les ennemis.

Les scénarios proposés sont assez originaux et permettent de varier les plaisirs. Bien que la plupart nécessitent de balancer le concurrent hors du champ de bataille. Pour ce faire, vous pouvez utiliser de nombreuses armes redoutables, taser, batte de baseball, poil à frire etc. Si c’est à ‘pattes’ nues que vous voulez en découdre, pas de problème ! Coups de pieds, poings, projections, même les coups de tête sont permis. Si vous visez bien, vous pouvez aussi courir pour prendre votre élan et donner un coup de popotin dans les airs ! Après tout ce déferlement de violence, pourquoi ne pas jouer à la balle-balle ? En équipe il est possible de faire du sport, à base de football, de foot américain, ou de hockey sur glace. Même si le but est de marquer des points, vous pouvez toujours assommer un adversaire dans le dos de l’arbitre… (un arbitre, où ça ??)

Party Animals est bel et bien le digne successeur de Gang Beasts, il propose des niveaux tous plus originaux les uns que les autres. Comme par exemple la caisse montgolfière, où il faut faire virevolter et tirer un caisson volant jusqu’au point de décollage. Ou encore la locomotive, qu’il faut alimenter en charbon pour aller plus vite que l’équipe adverse. Il y a tout pile 20 arènes de ce style qui vous attendent, le tout avec des graphismes chatoyants et une musique entraînante. Le seul bémol à cette jolie partition, la jouabilité qui demande un peu de prise en main et d’expérience pour être maîtrisée. À noter également que le jeu n’est pour le moment pas disponible en français, mais il ne s’agit que des menus et des quelques instructions des niveaux. Sachant que le jeu va être mis à jour à l’avenir, il faut s’attendre à pleins de nouveautés prochainement.

Les plus Niveaux originaux

Graphismes réussis

Plutôt addictif

Franchement drôle Les moins Prise en main pas évidente

Pas de langue française pour le moment

Notation Graphisme 18 20 Bande son 16 20 Jouabilité 15 20 Durée de vie 16 20 Scénario 18 20 Verdict 17 20