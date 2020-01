Mario Kart Tour : un second test du mode multijoueur annoncé, cette fois-ci, c'est pour tout le monde !

Il y a peu, les personnes possédant un Pass Or dans Mario Kart Tour ont pu jouir du mode multijoueur pendant quelques jours. Nintendo annonce un second test sauf que, bonne nouvelle, tout le monde y aura accès ! Mais arrêtons de palabrer et laissons la parole à la firme japonaise.

Big N. précise :

Un second test du mode multijoueur va avoir lieu ! Contrairement au précédent test multijoueur, celui-ci est ouvert à tous les joueurs, et pas seulement aux détenteurs du Pass Or Mario Kart Tour. Alors si Mario Kart Tour en multijoueur vous intéresse, ne laissez pas passer cette chance ! Les dates de ce test ainsi que d'autres détails seront communiqués via la section Actus dans le jeu.

Petite remarque au passage :

Certaines fonctions du mode multijoueur utilisent les données de localisation de votre appareil. Si vous avez restreint l’accès aux données de localisation dans les paramètres de votre appareil, ou si vos données de localisation ne sont pas accessibles pendant le jeu, le mode multijoueur ne fonctionnera pas correctement.

Pour finir :

Ce test nous permettra de déterminer si le mode multijoueur fonctionne comme prévu avant de le rendre accessible à tous les joueurs. Selon les caractéristiques techniques de l'appareil que vous utilisez et la qualité de la connexion des joueurs participants, veuillez noter que les problèmes ci-dessous sont susceptibles de survenir : Instabilité ou échec de la connexion au jeu ;

Le jeu se fige ou s'interrompt ;

Difficultés à tourner dues à des délais dans les commandes ou à des délais sur le réseau.

Rendez-vous donc dans quelques jours pour en savoir un peu plus sur ce nouveau test !