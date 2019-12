Mario Kart Tour : la bêta du mode multijoueur lancée, une astuce pour y jouer gratuitement

Comme toutes les deux semaines, en ce jeudi matin, Mario Kart Tour vient de recevoir du contenu supplémentaire et a vu ses défis renouvelés, ici dans le cadre du London Tour.

L'arrivée de nouveaux personnages et challenges ne fut cependant pas le seul ajout, car les joueurs peuvent désormais s'essayer à la bêta du mode multijoueur, à condition d'être en possession du Pass Or, l'abonnement mensuel à 4,99 € qui donne la possibilité de débloquer certains éléments rares ou exclusifs. La session de test sera accessible jusqu'au 27 décembre 2019 à 6h59, de quoi nous laisser le temps d'élever notre niveau en ligne.

Nintendo a tenu à adresser un message à sa communauté pour la prévenir qu'il s'agit d'un jet techniquement imparfait (logique), que la progression ne sera pas conservée dans la version finale, et qu'il n'était pas impossible que notre mobile soit plus gourmand en batterie et chauffe davantage qu'en temps normal lors des parties en multijoueur...

Une version bêta du mode multijoueur sera accessible aux détenteurs d'un Pass Or ! Un test de la version bêta du mode multijoueur en temps réel est accessible aux détenteurs d'un Pass Or Mario Kart Tour. Ce test aura lieu pendant la période suivante : 19 décembre 2019 8h00 (HNEC) - 27 décembre 2019 6h59 (HNEC) Les joueurs qui se trouvent en période d'essai gratuit du Pass Or à ce moment-là peuvent également participer. Veuillez lire ces informations avant de participer au test de la version bêta Ce test de la version bêta nous permettra de déterminer si le mode multijoueur en temps réel fonctionne comme prévu avant de le rendre accessible à tous les joueurs. Selon les caractéristiques techniques de l'appareil que vous utilisez et la qualité de la connexion des joueurs participants, veuillez noter que les problèmes ci-dessous sont susceptibles de survenir pendant le test de la version bêta : Instabilité ou échec de la connexion au jeu.

Le jeu se fige ou s'interrompt.

Difficultés à tourner dues à des délais dans les commandes ou à des délais sur le réseau.

Nous vous remercions de votre compréhension. Remarques Certaines fonctionnalités du mode multijoueur pourraient changer entre la version bêta et la version finale. Par conséquent, les données de sauvegarde du mode multijoueur ne pourront pas être conservées entre cette version de test et la version finale. Dans certains cas exceptionnels, il se pourrait que cette version bêta vide la batterie d'un appareil plus rapidement que d'ordinaire, ou le fasse chauffer plus que d'ordinaire. Si cela se produit, arrêtez de jouer immédiatement. L'utilisation de ce jeu nécessite une connexion permanente à Internet. Les coûts relatifs aux échanges de données sont à la charge des participants à ce test. Le contenu et la durée de ce test peuvent être sujets à des changements ou une annulation sans préavis.

D'ailleurs, si vous voulez y participer gratuitement, vous pouvez profiter de la période d'essai gratuite du Pass Or ! Lors de votre premier abonnement, vous bénéficiez en effet de deux semaines gratuites d'accès au service, suite à quoi la souscription est activée de manière payante : abonnez-vous pour la première fois, et annulez votre souscription au Pass Or sous quatorze jours, et vous aurez droit à un aperçu du multijoueur en avant-première sans aucun frais.

