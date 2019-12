Mario Kart Tour : mise à jour 1.4.1 disponible, quelques nouveautés sympathiques pour les fêtes

Mario Kart Tour continue de grossir au fil des semaines, Nintendo propose divers contenus pour amuser un brin les joueurs. Il y a peu, Nintendo a fait le point sur les nouveautés du moment. Avis donc aux aficionados, une mise à jour 1.4.1 est disponible. Quoi de neuf dans les parages ?

Un premier tuyau est accessible et permet de capturer (si vous avez de la chance) Yoshi (renne), le Turbo-traîneau, et le Paquets cadeaux. Pour les personnes qui ont le Gold Pass, vous pourrez récupérer un véhicule et une aile Ultra Rare. Le changelog stipule au passage :

Nouveautés Amélioration de diverses fonctions.

Correction de problèmes identifiés.

Pour mettre à jour, c'est par ici que cela se passe :