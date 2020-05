Mario Kart Tour : une mise à jour 2.1.0 disponible avec du multijoueur en équipes et des Défis Experts

Mario Kart Tour continue sur sa lancée depuis quelques mois, avec des évènements bihebdomadaires apportant défis, circuits et éléments cosmétiques supplémentaires. Il évolue cependant davantage cette semaine avec l'arrivée d'une mise à jour 2.1.0.

Celle-ci apporte d'ores et déjà deux fonctionnalités utilisables en multijoueur : une option En Équipes et un système de code de groupe pour jouer avec des amis ou des inconnus en ligne. Elle prépare sinon le terrain pour des nouveautés à venir prochainement, à savoir les Défis Experts et un évènement Pièces à Gogo.



Mario Kart 8 Deluxe 44,49 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 44,49€.

Ajout d'une fonctionnalité de code de groupe au mode multijoueur.

Ajout des Défis Experts qui seront disponibles dans les futures saisons.

Ajout de l'événement Pièces à Gogo qui sera disponible dans les futures saisons.

Correction du problème empêchant certains joueurs de recevoir une récompense lorsque leur niveau augmente.

Si vous êtes un aficionado du jeu de course sur mobiles, vous allez donc pouvoir profiter de ce petit vent de fraîcheur dans vos parties.

Lire aussi : Mario Kart Tour : une mise à jour 2.0.0 disponible avec une fonctionnalité inédite