Mario Kart Tour : un nouveau circuit rétro de la SNES disponible avec la Saison Frère Marto

Peut-être histoire de se concentrer sur son nouveau mode multijoueur, Mario Kart Tour avait proposé une Saison Bébé Rosalina un peu faiblarde plus tôt ce mois-ci, sans circuit original et avec seulement un personnage inédit en vedette. La mise à jour lancée ce matin sur iOS et Android élève cependant un peu le niveau.

Vous pouvez dès à présent profiter du contenu de la Saison Frère Marto, qui comme son nom l'indique permet de débloquer la tortue casquée. Il y aura même quatre variantes à collectionner, avec des couleurs verte, rouge, bleu et bleu ciel, et des karts associés à glaner via le fameux tuyau de la chance.

Mais sinon, celui qui est aussi appelé Hammer Bro Tour en version originale ajoute un circuit supplémentaire gratuit qui sera le cadre d'une partie des défis de la saison. Il est encore une fois issu de la SNES et de Super Mario Kart, et forcément bien connu des fans : oui, vous l'aurez sûrement reconnu dans la bande-annonce, il s'agit de Plaine Donut 1, la deuxième course de la Coupe Champignon du jeu de l'époque.