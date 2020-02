Mario Kart Tour : le premier circuit de la SNES revisité, la nouvelle Saison est lancée !

Avis aux joueurs de Mario Kart Tour, la nouvelle Saison vient d'être lancée ! Pour fêter l'évènement, Nintendo partage une petite bande-annonce exhibant les nouveautés du moment. À l'honneur ? Le tout premier circuit de la licence remanié et deux nouveaux personnages, Mario Classique et Luigo Classique !

La firme stipule :

La Saison de Mario Bros. est ouverte ! Accumulez les grandes étoiles et tentez de terminer toutes les coupes. Le tout premier circuit de Mario Kart est de retour et plus beau que jamais. Découvrez la version remixée du circuit Mario !