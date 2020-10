TEST de Pikmin 3 Deluxe : un portage à croquer, ou bof ?

Du déjà-vu toujours plaisant





Il n'y a pas si longtemps, Nintendo a annoncé la venue d'une édition Deluxe de Pikmin 3 sur Switch. Pour rappel, le jeu avait vu le jour sur Wii U, la firme japonaise continue donc de porter ses anciennes productions dans nos poches. En attendant la venue de Pikmin 4, nous sommes retournés dans cette petite aventure charmante qui propose, en plus, quelques contenus inédits. Alors, bien ou pas cette adaptation ?

Un mode coopération vraiment sympathique.

Pour commencer en douceur, les graphismes sont plaisants et colorés, mais il n'y a aucune surprise dans les environs. Que ce soit en mode Portable ou TV, nous avons exactement le même rendu que sur Wii U, à savoir des textures et modélisations connues. Point très important, le jeu est fluide, durant notre expédition, nous n'avons pas rencontré de ralentissements gâchant notre expérience. En outre, le GamePad apporte un confort visuel non négligeable... Ici, adieu le deuxième écran tactile qui permettait de voir la carte des lieux ou encore de gérer ses personnages en deux temps, trois mouvements.

Par ailleurs, concernant la prise en main, nous ne comprenons pas pourquoi Nintendo a pris la décision de ne pas utiliser l'écran tactile de la Switch pour faciliter la vie du joueur. Pourquoi ? C'est assez frustrant... Nous devons nous contenter de commandes ajustées et de menus adaptés pour progresser avec un minimum d'aisance. Ce qui se faisait en un claquement de doigts devient un poil redondant. « Un poil » seulement ? Oui, tout n'est pas mauvais, car un système de verrouillage bien pensé a été ajouté. Ainsi, en ciblant un ennemi, nous pouvons basculer d'un Pikmin à un autre en nous servant des gâchettes.

Mis à part tout cela, quoi de neuf dans Pikmin 3 Deluxe ? Les développeurs se sont remué les méninges pour apporter un mode coopération vraiment sympathique. L'histoire peut donc être achevée avec un ami, mais seulement en local ; nous n'aurions pas été contre un mode multijoueur en ligne... L'écran se scinde alors en deux, chacun peut faire sa petite vie de son côté pour terminer en objectif plus facilement et rapidement. Ce n'est pas tout, puisqu'un mode Difficile est disponible et apporte un petit peu plus de challenge aux personnes qui ont déjà fini cette production auparavant.

À la une... À la deux... À la trois !





Nous avons également un brin de fraîcheur, puisque nous pouvons nous amuser avec des quêtes supplémentaires mettant en scène Olimar et Louis, les fameux héros de Pikmin 1 et 2. Nous découvrons donc les mésaventures de nos amis coincés sur une planète. Les histoires se passent en parallèle du jeu de base, où le joueur ne pouvait pas voir ce qui se passait concrètement. Cette fois-ci... Il peut. Des objectifs familiers (combattre des monstres, récupérer des fruits) sont mélangés et combinés en un seul mode. Les missions sont assez simplistes, les fans trouvent rapidement leur repère. Amusant ? Disons que ce n'est pas un argument qui justifie l'achat. C'est un bonus sympathique, mais ne vous attendez pas à quelque chose d'extraordinaire.

Alors finalement ce Pikmin 3 Deluxe, plaisant ? Nintendo ne veut pas proposer seulement un copier-coller d'un titre populaire aux possesseurs de la Switch, et ajoute du contenu pour attirer les vieux consommateurs. Sincèrement, le seul vrai argument, si vous avez déjà fini la bête, c'est de l'avoir dans la poche et d'y jouer n'importe où (en mode difficile en prime). Pour ces aficionados-là, il manque juste un vrai petit plus, bien croustillant, qui donne envie de succomber une nouvelle fois. Les nouveaux venus, eux, découvrent une expérience drôle et distrayante qui peut être partagée avec un ami sur le même canapé.

Les plus Pikmin 3 dans la poche

C'est quand même choupi malgré l'âge

Le mode coopération en local

Un gameplay ajusté et bien pensé... Les moins ... même si un deuxième écran manque grandement

Les nouvelles histoires, bof

Nous n'aurions pas été contre du multijoueur en ligne

Notation Verdict 16 20