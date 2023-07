TEST Pikmin 4 : un jeu bien feuillu foisonnant de bonnes idées

Un beau kadō





Cela fait de nombreuses années que Shigeru Miyamoto et Nintendo font miroiter Pikmin 4 aux amateurs de stratégie en temps réel, ayant depuis ressorti les trois précédents jeux numérotés sur Switch, un spin-off Hey! Pikmin sur 3DS et même un titre mobile basé sur la réalité augmentée, Pikmin Bloom. Nous vous avions livré nos premières impressions sur ce nouvel épisode fin juin, avec tous les voyants qui étaient déjà au vert. De très longues sessions de jeu ont suivi depuis, puisque nous n'avons pas hésité à viser le 100 %, notre âme de secouriste et de complétionniste ayant vite pris le dessus. Il est donc grand temps de vous en faire une (photo)synthèse, alors direction l'étrange planète PNF-404.

La progression a été savamment pensée.

Pour commencer, Pikmin 4 est un excellent point d'entré dans la licence et semble d'ailleurs avoir opté pour un total reboot de la chronologie plutôt que se placer comme une suite de la trilogie. Nous n'irons pas jusqu'à l'affirmer, car entre les références du Journal de bord d'Olimar et autres détails scénaristiques de cet épisode, un certain flou est volontairement laissé. De toute manière, cela n'a finalement que peu d'importance, l'intrigue globale étant avant tout un prétexte à son excellent gameplay, même si elle reste sympathique à suivre. Ainsi, ce bon vieil Olimar s'est écrasé sur PNF-404 et, comme vous avez peut-être pu le découvrir en introduction de la démo, a fini par envoyer un signal de détresse via le S.S. Dolphin, transmettant au passage tout ce qu'il a pu apprendre au cours de son aventure. Une équipe de secours commandée par la capitaine Shepherd est donc partie le récupérer, mais s'est également crashée sur la planète... De nombreux autres curieux en tout genre ayant été attirés par le journal ont aussi voulu s'y poser, pour un résultat similaire. Fort heureusement pour tout ce beau monde, une nouvelle recrue était restée à la base : nous. Une fois passée la création de notre avatar, très rudimentaire et utilisant les assets appliqués au reste du casting, nous débarquons donc sur PNF-404 à bord du Beagle en un seul morceau (merci la plot armor) et finissons rapidement par nous retrouver dans le hub de notre épopée de secouriste, un camp de fortune à côté du Shepherd où tous les PNJ secourus viendront s'ajouter tour à tour par la suite.

La boucle de gameplay consiste ensuite à partir en expédition chaque jour à travers différentes zones pour y collecter toutes sortes de trésors aux noms amusants basés sur leur apparence et prenant des formes variées, allant d'un Joy-Con de Switch à un lingot d'or en passant par des fruits, des cartes à jouer, etc. Ces derniers contiennent une substance baptisée Lumium nécessaire au Shepherd, même si au bout du compte c'est l'aspect collection qui finit par prendre le dessus, le nombre de collectibles étant considérable. Bonne nouvelle si vous n'aimez pas les contraintes temporelles, aucune limite de journées n'est imposée, vous pouvez prendre tout votre temps ! Nous ne sommes évidemment pas seul pour accomplir cette tâche, puisque nous faisons rapidement la connaissance d'Otchin, le gentil toutou de l'équipe de secours aussi bien capable de servir de monture, que d'attaquer les ennemis et transporter des objets dans sa gueule. Ce brave compagnon est aussi contrôlable indépendamment via le menu de commandes s'ouvrant en maintenant Y, des ordres peuvent lui être donnés pour rechercher des cibles en particulier ou le faire revenir à nous, et il est possible de l'améliorer, nous y reviendrons. Ce coéquipier de tous les instants finit par posséder tellement d'aptitudes que nous aurions pu craindre qu'il vole la vedette aux Pikmin avec une telle polyvalence. Bien que nous puissions le voir terrasser seul de grosses bébêtes, évitant ainsi de potentielles pertes inutiles, et éliminer les plus faibles en leur fonçant juste dessus, ce serait un peu exagéré d'en tirer une telle conclusion, surtout que ça n'arrive pas tout de suite. Ce qui est sûr, c'est que nous nous sentons récompensés de devenir indirectement plus fort.

Mais le nerf de la guerre, c'est le Dandori ou l'art d'être efficace et d'optimiser chacune de nos actions. Les Pikmin et leurs petits bras musclés sont donc essentiels pour effectuer des tâches en parallèle, chaque type disposant de spécificités propres. Nous ne pouvons en faire sortir que 100 à la fois de l'Oignon leur servant de nid, un maximum atteint après pas mal d'heures de jeu en ayant trouvé assez de Tétailles, avec comme autre limitation de ne choisir que trois types pour nous accompagner à la fois. La progression a été savamment pensée pour tenir compte de ces restrictions, que ce soit en termes d'obstacles, d'ennemis ou simplement pour faire croître leurs effectifs. Nous devons ainsi posséder l'Oignon de la couleur correspondante puis y transporter des fleurs-jetons cueillis voire des ennemis morts, la règle de la majorité s'appliquant si des Pikmin de différents types ont réalisé le transport. Tout devient vite intuitif rassurez-vous et des indications sur quels Pikmin utiliser dans chaque zone sont fournies. Ces sbires que nous balançons sur nos cibles sont toutefois bien fragiles et la faune de PNF-404 aussi variée que redoutable, capable de véritablement nous surprendre, et surtout de bouloter nos alliés au moindre faux pas (pas très végan tout ça, malgré les fleurs...). Si certaines pertes sont presque inévitables au début, nous avons ensuite pris le pli d'utiliser la fonction de retour en arrière au sein d'une même journée accessible via « - ». Cet ajout s'étend même après que le timer nous disant de ramener tous nos Pikmin au vaisseau tombe à zéro, nous offrant alors le choix de relancer un checkpoint pour éviter des pertes (bon, cela ne nous est arrivé qu'une fois, mais ça reste pratique). De plus ce rewind ne retire en rien la difficulté de nous mesurer à certains indésirables comme les Empereurs bulblax. Avec plus d'une centaine d'ennemis différents répartis en diverses familles, la connaissance des points faibles et mécaniques d'attaque de chacun est primordiale.

Une (bio)diversité à toute épreuve





Ça ne s'arrête d'ailleurs pas là, car comme nous l'évoquions, Otchin peut apprendre de nombreuses capacités, et ce en échange de Motivations, un point étant obtenu à chaque sauvetage de disparu et guérison de Feuillu réussis. Nager, creuser plus vite, se soigner ou bien porter de lourdes charges, nous décidons de l'ordre d'acquisition de ces aptitudes fort pratiques selon nos besoins. Donc si jamais vous trouvez qu'Otchin rend le jeu trop facile, il suffit de ne pas y toucher, vous aurez alors une expérience un peu plus traditionnelle. Il en va de même pour les objets de notre inventaire à obtenir auprès de Russ en échange de matériaux bruts. Cette ressource prend la forme de tas de cristaux, certains à déterrer au préalable, qui une fois ramenés au Beagle servent donc de monnaie d'échange ou sont convertis pour la création de passerelles, entre autres, nécessaires à notre progression dans les zones à explorer. Les moyens d'en gagner ne manquent pas sur la durée, mais nous vous conseillons une utilisation avec parcimonie au départ.

Jouer à notre manière avec plein d'outils à notre disposition.

En plus des objets à usage unique (diverses bombes, carottes Pikpik, kits de survie...), le scientifique nous fournit également des gadgets permanents, là encore contre cette ressource. Certains facilitent la progression quand d'autres nous permettent de résister à certains types de dégâts. Otchin y a droit, bien que cela coûte plus cher, et les développeurs ont eu la bonne idée d'ajouter une option dans le menu pour les désactiver individuellement à tout moment. Chacun peut donc gérer son expérience de jeu sans qu'il y ait besoin de proposer différentes difficultés. Nous retrouvons aussi un drone pour survoler les décors alors que l'action est figée et deux sortes de signaux pour rappeler à nous nos alliés inactifs ou les faire rentrer au Beagle, bien pratique pour ne pas avoir à courir à travers la carte juste pour donner un ordre. Enfin, un nectar rouge peut aussi être collecté ou des fruits analogues cueillis, plusieurs doses créant un Vaporisateur piquant augmentant temporairement la vitesse de nos alliés, Otchin inclus, de quoi faire la différence dans les moments tendus.

Les sept types de Pikmin ajoutés au fil des précédents épisodes font donc leur retour, avec encore une fois l'addition de deux petits nouveaux. Mettons de côté les Pikmin luissants pour le moment, qui sont totalement à part et n'interviennent pas en journée. Nous retrouvons donc déjà le trio d'origine : les rouges insensibles au feu et forts en combat, les bleus capables d'aller dans l'eau et d'y déplacer des objets, et les jaunes ne craignant pas l'électricité, creusant vite et pouvant être envoyés plus haut que les autres. Viennent ensuite les Pikmin roc à balancer sur les murs en verre et résistant à l'écrasement, les violets dont chaque unité équivaut à 10 Pikmin (en masse et pour soulever des objets), les blancs qui ne souffrent pas du poison et les ailés pouvant voler, bien pratiques pour transporter plus rapidement des ressources. Les Pikmin glace sont donc le 8e type, capables comme leur nom l'indique de jeter un froid puisqu'ils peuvent être envoyés dans l'eau pour la geler et créer un chemin d'accès pour les autres, avec comme contrepartie d'y rester figés tant qu'ils ne sont pas rappelés. Leur autre utilité est en combat, rendant les confrontations plus simples en gelant temporairement les créatures. Ils sont donc une bonne aide, ce qui explique sans doute leur apparition assez tôt dans l'aventure, surtout pour les nouveaux joueurs. Toutefois, si un ennemi gelé est vaincu, il se brise et laisse derrière lui du nectar orange au lieu de pouvoir être ramené à l'Oignon, ce sirop nourrissant plusieurs Pikmin en transformant leur feuille en bourgeon puis en fleur. Nous avons donc tout un choix d'approches à notre disposition pour surmonter les obstacles et jouer à notre manière.

Cela fait certes beaucoup de données à prendre en compte, mais nous avons le temps d'assimiler chaque nouvelle possibilité et de nombreux tutoriels sont proposés au fur et à mesure pour nous y aider. Nintendo nous donne donc plein d'outils et nous laisse ensuite expérimenter au sein de décors plus vrais que nature. C'est le cas de le dire, puisque les zones de jeu de PNF-404 présentent des environnements à la fois familiers et dépaysants. Nos personnages sont tels des lilliputiens dans ces régions donnant l'impression d'avoir été tout juste abandonnées par l'humanité. Au cas où ce ne serait pas déjà assez clair, la planète est sans doute la Terre même si ce n'est pas dit explicitement. Nous nous baladons ainsi sur une terrasse, dans un jardin, sur une plage avec son château de sable, au rez-de-chaussée d'une maison avec ses meubles de salon et des éléments de cuisine, et bien plus ! Le level design est très intelligent, avec des obstacles bien placés tels que des pots de fleurs cassés, sacs en carton et barrières, et même des mécanismes technologiques à activer ou non comme des ventilateurs nous propulsant en hauteur. Il arrive même que tout un pan de la carte soit inaccessible tant que nous n'avons pas terminé un donjon, puisque c'est via sa sortie que nous pouvons l'atteindre.

Planète Carotte 4 : du Dandori à toutes les sauces





Eh oui, pour le plus grand bonheur des fans de Pikmin 2, les grottes sont de retour ! Leurs entrées prennent la forme de regards arrondis, nous plongeant dans les profondeurs de la planète afin de nous mettre à l'épreuve de différentes manières et surtout d'y secourir les naufragés, certains ayant même été transformés en Feuillus, des feuilles leur ayant poussé sur la tête. Le temps s'y écoule différemment, sans compteur apparent, nous laissant en explorer les moindres recoins sans interruption. En remontant à la surface, il se peut que le timer soit dans le rouge et que la journée prenne rapidement fin si nous y sommes restés trop longtemps, c'est donc tout de même un facteur à prendre en compte.

Les grottes, notre activité favorite de cet épisode.

À l'intérieur, nous sommes confrontés à un ou plusieurs niveaux thématiques, avec comme objectif principal d'atteindre la sortie de l'étage, nous faisant soit plonger encore plus bas ou remonter via un siphon. Pour autant, nous sommes incités à y rester un bon moment, puisque la majorité des trésors s'y trouve. Généralement, le dernier niveau nous confronte à un boss, d'où notre qualificatif de donjon. Si vous cherchez un peu plus de difficulté, c'est sans doute là que vous en trouverez. Franchement, explorer ces grottes a été notre activité favorite de cet épisode, surtout que leurs décors changent radicalement de ce que nous trouvons à l'air libre. Cavernes, jardin japonais, sites industriels, thématique de coffre à jouets ou environnements gelés affectant nos Pikmin, la variété est de mise malgré de logiques répétitions, le nombre de ces antres étant élevé. C'est aussi là que nous obtenons certains types de Pikmin pour la première fois et que se trouvent des fleurs capables de changer le type de ceux nous accompagnant. Et pro tip que nous avons découvert sur le tard en devant retourner dans certains donjons même en les ayant complétés à fond, contrairement à la surface, des ennemis y reviennent et les fleurs sont réutilisables, se réinitialisant à chaque entrée. Également, la limite des trois types de Pikmin contrôlables à la fois ne s'y opère pas, mais uniquement dans le cadre de ces transformations.

D'autres grottes servent quant à elles aux Défis Dandori, une activité qui change là encore notre approche du jeu. En effet, nous devons dans un temps imparti ramener au Beagle le maximum de trésors et ennemis soigneusement répartis à travers un niveau, chacun ayant un nombre de points d'attribué. Dans le cadre de l'aventure, il suffit de décrocher le rang de Bronze pour que le Feuillu gérant l'épreuve soit impressionné et tombe dans les pommes, permettant de le secourir. L'un des naufragés permet par la suite de rejouer ces défis à volonté depuis le camp de base. Nous avons atteint le rang de Platine dans chacun d'eux et cela demande clairement de bien connaître le niveau, sans être non plus trop difficile. Il nous est arrivé de manquer quelques secondes lors d'une tentative, puis réussir ensuite avec plus d'une minute restante, ce temps étant converti en points bonus. Amateurs de scoring, vous voilà servis !

Quelques Duels Dandori sont aussi disponibles et font office de passage obligatoire à l'avancée du scénario. Le but est là encore de marquer des points en ramenant au Beagle des trésors, ennemis et même des fleurs-jetons, mais nous affrontons un duo de personnages à notre mesure. L'équipe ayant le plus de points à la fin du temps imparti remporte la partie, c'est aussi simple que ça. La complexité se situe dans le déroulement, puisque nous débutons avec peu de Pikmin et devons rapidement faire croître notre effectif, un grand nombre permettant de transporter plus de ressources. Quelques subtilités comme des multiplicateurs temporaires sur des trésors en particulier et autres objets bonus aléatoires à ramasser façon Mario Kart viennent pimenter ces joutes qui ne sont jamais identiques même en recommençant. C'est d'ailleurs là un point de friction qui nous a déplu lorsque nous avons voulu obtenir le rang de Platine, nous forçant à recommencer à bien des reprises, car il faut aussi compter sur la chance. En effet, c'est la différence de score entre le vainqueur et le perdant qui détermine ce classement, le Platine ne nécessitant rien de moins qu'un écart de 100 points ! C'est énorme, nous obligeant à attaquer l'adversaire (oui, tous les coups sont permis), à disputer férocement la moindre ressource, etc. Bref, voyez-y l'aboutissement de l'art du Dandori. Ironiquement, c'est sur la toute première carte que nous avons presque eu le plus de mal à décrocher ce rang, les règles y étant les plus basiques et la zone de jeu très resserrée. Comme pour les défis, nous pouvons y rejouer à tout moment depuis le hub lorsque le PNJ adéquat a été sauvé. Cependant, nous n'avons pas spécialement apprécié l'écran scindé imposé, réduisant nettement la lisibilité de l'action aussi bien en mode Portable que TV, surtout qu'il n'y a pas trop de temps à perdre à scruter ce que fait l'adversaire. Notez qu'un mode séparé Duel Dandori est accessible à l'écran titre, proposant le même contenu à débloquer, la seule différence étant quelques avatars jouables différents, la possibilité de s'amuser avec un ami et une sélection de difficulté allant d'Assez doux à Super piquant.

Une fois un Feuillu secouru, il n'existe qu'un seul moyen de le guérir, un médicament à base de Nectar luisant, une substance fabriquée par les Lumilières apparaissant après la tombée du jour. Oui, cette période où nous ne devons pas rester dehors, car les créatures deviennent enragées. C'est là qu'interviennent les expéditions de nuit, un mode à part entière accessible depuis le hub. Les zones de jeu déjà explorées y sont reprises, avec les progrès de construction et dégagements des passages réalisés. Mais ici, pas question de partir à la chasse au trésor ni d'avoir accès à l'Oignon, chaque niveau proposé prend la forme d'une situation de tower defense plus ou moins difficile, visant à protéger une ou deux Lumilières des assauts de créatures, et ce jusqu'au lever du jour ou l'anéantissement de tous les ennemis, ces infrastructures ayant une barre de vie. Hormis dans un cas qui s'est joué à une poignée de secondes, nous avons à chaque fois éliminé toutes les menaces, ce n'est donc pas bien difficile. Et c'est là qu'entre en scène les Pikmin luisants, le 9e type que nous ne contrôlons que la nuit (ils peuvent aussi apparaître en Duel Dandori). Mais contrairement aux autres, leur nombre n'est pas conservé et les « morts » non comptabilisées, nous poussant à l'action sans avoir de remords. Il faut donc rapidement récolter des jetons-étoiles pour obtenir suffisamment de Pikmin ou utiliser des Graines luisantes reçues en récompense d'un précédent niveau pour vite gonfler nos rangs avant d'être pris d'assaut. Des Lumileurres facilitent cela, servant de bases avancées où transporter ces ressources et d'appât pour gagner du temps. De plus, en maintenant X enfoncé, nous sommes capables de concentrer les Pikmin luisants en un orbe de lumière façon Genkidama, à lancer pour effectuer une Frappe flash paralysant temporairement la ou les cibles. Autre spécificité de ce mode, une mini-carte est affichée, permettant de voir en temps réel l'avancée des ennemis. La dynamique globale est donc bien différente et nous espérons que ce mode sera étendu à l'avenir s'il est réutilisé tant ces courtes sessions sont amusantes et pourtant si simples. Enfin, comme les expéditions de jour, celles de nuit font s'écouler une journée.

Le tour de PNF-404 en 69 jours...





Vous l'aurez sans doute compris, le contenu de Pikmin 4 est diversifié et assez massif. Pour venir à bout des quatre zones de jeu initiales à fond et voir défiler le générique pour la première fois après 37 jours, il nous aura fallu 28h45, sans trop nous presser. À ce moment-là, nous avions tout de même un léger goût de « trop peu », avec l'envie d'en voir davantage. Eh bien, Nintendo ne nous a clairement pas déçu sur ce point ! Nous ne rentrerons pas dans les détails, mais nous pouvons en effet vous dire qu'il y a davantage de contenu après cette « fin », avec du prévisible, et aussi de l'inattendu à même de ravir les fans de la première heure. Pour totalement compléter à 100 % tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent et venons d'évoquer, il nous aura fallu près de 60 heures et donc 69 jours, nous laissant encore certains « défis » à achever. Cela comprend également les missions annexes des PNJ secourus, dont la plupart ne rapportent que des matériaux bruts. Deux d'entre elles sont d'ailleurs faisables à l'infini (faire fleurir et avoir plein de Pikmin).

Pikmin 4 est l'épisode le plus abouti à ce jour.

En termes de graphismes, Pikmin 4 est visuellement très propre aussi bien en mode Portable que TV, même sur une grande dalle. Pour autant, les imperfections visuelles sont forcément plus visibles dans ce cas, avec un effet de flou dans les angles inférieurs. Nous avons aussi constaté des ralentissements, pas gênants, mais présents par moment. Les textures sont bien détaillées pour un jeu Switch, avec un aspect réaliste pour les décors et plus cartoon pour nos personnages et les ennemis, c'est vraiment charmant, surtout avec ce côté Chérie, j'ai rétréci les gosses. Arpenter ces environnements est donc agréable. Le fond sonore qui accompagne nos escapades n'y est pas étranger, même si dans l'ensemble les musiques se font tout simplement oublier ou ne sont pas plus mémorables que ça. Notons tout de même la présence d'un thème très rock'n roll lors d'un passage marquant, une véritable surprise de très bon goût !

La jouabilité globale est excellente et devient vite intuitive, avec notre sifflet retentissant sans arrêt lorsqu'il est nécessaire de rappeler toutes les troupes, une zone de visée claire, une sélection des Pikmin à envoyer via R et L, la possibilité de verrouiller une cible avec ZR, une caméra permettant de bien visualiser l'action et une interface épurée. Les seuls passages un peu énervants de nos parties sont survenus en raison de Pikmin qui ne revenaient pas à nous malgré les coups de sifflet, car ils étaient comme bloqués par un obstacle ou contre un ennemi sans raison. D'ailleurs, il arrive qu'ils reviennent un peu sur leurs pas lors du transport de marchandises, avant de repartir dans la bonne direction, et ce sans raison. C'est du chipotage, mais autant le relever. Enfin, sachez que le mode Histoire est jouable à deux, mais il ne s'agit pas réellement de coopération comme attendue, mais plus d'une aide puisque le J2 ne sert que d'assistant et n'a pas les mêmes options de contrôle que nous. Bref, c'est à oublier, surtout si vous aviez apprécié ce qui était fait dans Pikmin 3.

Vous aurez déjà compris à notre temps de jeu que nous avons fortement apprécié Pikmin 4, qui est addictif à plus d'un titre. Avec son contenu gargantuesque et surtout diversifié, il se présente comme l'épisode le plus abouti à ce jour, en plus de miser sur son accessibilité, sans négliger les joueurs plus hardis. La licence mérite d'être plus connue et cette approche devrait donc porter ses fruits, c'est du moins tout ce que nous lui souhaitons.

Les plus Une boucle de gameplay ultra addictive

Un contenu dodu, 100 % matière grasse végétale

Le retour des grottes, entre challenge et plaisir d'exploration

Un mode tower defense aussi simple que brillant

Pouvoir profiter de l'aventure principale à notre rythme Les moins Quelques imprécisions dans la gestion par moment

Le mode coop très superficiel

L'écran scindé lors des Duels Dandori, perturbant et pas nécessaire

Des ralentissements perceptibles, sans jamais vraiment déranger

Notation Graphismes 16 20 Bande-son 15 20 Jouabilité 18 20 Durée de vie 18 20 Scénario 14 20 Verdict 17 20