TEST PSVR 2 : DOBE Support et Station de Charge, l'accessoire incontournable pour votre PlayStation VR 2

Nous avons découvert le support et station de charge PSVR 2 de la marque DOBE au détour du groupe Facebook PSVR 2 France et à la lecture des commentaires élogieux, nous avons donc contacté le vendeur pour avoir le produit en test. Il permet donc de poser son casque et surtout de charger les PlayStation VR 2 Sense sans avoir à les câbler. Voici maintenant une petite semaine que nous l'avons installé et nous pouvons maintenant vous donner notre avis sur cet accessoire.

Commandable sur Amazon, la livraison a été rapide et sans encombre. À la réception, la boîte est compacte et joue avec les codes couleur de la marque PlayStation, soit le blanc et le bleu. Un logo rappelle que le design est déposé et un autre que la marque existe depuis 1999. Petite subtilité, le coin « For P-S VR2 » au lieu de « For PSVR 2 » qui laisse entrevoir que ce n'est pas un produit sous licence. Dans la boîte, il y a les différentes pièces à assembler pour composer le support, les deux adaptateurs magnétiques pour les PSVR 2 Sense et un câble USB Type-C pour l'alimentation.

L'assemblage se fait en une petite minute sans avoir besoin de lire la notice et l'aspect de l'ensemble est esthétiquement réussi. Les deux adaptateurs magnétiques se glissent dans le port USB Type-C des PSVR 2 Sense, le câble à l'arrière se relie à un port USB de la PlayStation 5 ou mieux à un adaptateur secteur (non fourni). Le plateau qui accueille le casque dispose d'une fente à l'arrière qui permet de le poser sans hésitation en plus de bien le maintenir en place. Du côté des contrôleurs, leurs deux emplacements les accueillent parfaitement et offrent une recharge rapide. La connexion se fait sans autre manipulation que les déposer. Le courant passe via les adaptateurs magnétiques USB Type-C et cela marche à la perfection. De plus, et c'est vraiment très appréciable, il n'y a pas besoin d'être précis dans son dépôt, le design et l'aimantation faisant très bien leur job, soit mettre les manettes à la bonne place. Le niveau de charge n'est pas précisément suivi, dommage, mais une fois les batteries pleines, le voyant passe au bleu. Les manettes sont stockées de manière à ce qu'elles soient prenables directement, sans avoir à réfléchir. Mine de rien, c'est un petit plus qui fait gagner un peu de temps à ceux qui, comme nous, hésitent régulièrement quelques secondes avant de pouvoir se décider à comment les attraper.

Au final, cette station de charge et de support de marque DOBE (à prononcer « Dobi ») a su nous séduire par son design et sa simplicité d'utilisation. La fente arrière permet de ne pas hésiter quant au dépôt de son casque, l'ensemble est très stable, le placement des manettes se fait sans avoir à tâtonner et enfin la charge est très rapide, pour peu que vous utilisiez un chargeur et non pas le port USB de la console. Pour être tatillons, nous aurions aimé un marqueur du niveau de charge et non un simple affichage indiquant sa fin, mais cela ne change rien au fait que cet accessoire est un indispensable pour ceux ayant un PlayStation VR 2.

Les plus Design sympa

Stabilité de l'ensemble

Facilité de pose du casque et des manettes Les moins Manque un indicateur du niveau de charge

Notation Verdict 18 20